- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
478
利益トレード:
336 (70.29%)
損失トレード:
142 (29.71%)
ベストトレード:
50.08 USD
最悪のトレード:
-13.01 USD
総利益:
731.75 USD (42 409 pips)
総損失:
-401.44 USD (35 338 pips)
最大連続の勝ち:
14 (15.64 USD)
最大連続利益:
52.13 USD (2)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
35.18%
最大入金額:
93.06%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
6.47
長いトレード:
274 (57.32%)
短いトレード:
204 (42.68%)
プロフィットファクター:
1.82
期待されたペイオフ:
0.69 USD
平均利益:
2.18 USD
平均損失:
-2.83 USD
最大連続の負け:
5 (-51.06 USD)
最大連続損失:
-51.06 USD (5)
月間成長:
2.75%
年間予想:
35.77%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
51.06 USD (14.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.92% (51.06 USD)
エクイティによる:
64.45% (220.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|234
|USDCAD
|139
|NZDUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCHF
|197
|USDCAD
|59
|NZDUSD
|74
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCHF
|10K
|USDCAD
|-4.1K
|NZDUSD
|676
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.08 USD
最悪のトレード: -13 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +15.64 USD
最大連続損失: -51.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 7
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Fix
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 3
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
IronFX-Real4
|0.00 × 1
|
IronFX-Real1
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 11
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
ThinkForex-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
AM-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 4
|
STS-Real
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 10
|
ThinkForex-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 3
レビューなし
