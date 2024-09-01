Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTrend-Trade7 0.00 × 1 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 7 FXDD-MT4 Live Server 4 0.00 × 1 RoboForex-Fix 0.00 × 2 RoboForex-Pro 0.00 × 3 InstaForex-Singapore.com 0.00 × 2 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 IronFX-Real4 0.00 × 1 IronFX-Real1 0.00 × 6 ICMarkets-Live10 0.00 × 11 Tradeview-Live 0.00 × 2 ThinkForex-Live 2 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real Server 0.00 × 6 AxioryAsia-02Live 0.00 × 1 RistonCapital-Real 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 9 GhanaFX-Main 0.00 × 1 Armada-Live 0.00 × 1 AM-Live 0.00 × 2 OctaFX-Real 0.00 × 4 STS-Real 0.00 × 1 ForexBrokerInc-Main 0.00 × 10 ThinkForex-Live 0.00 × 1 FXChoice-ECN Live 0.00 × 3 GoMarkets-Real 2 0.00 × 3 65 plus...