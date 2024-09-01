- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
400
Profit Trade:
277 (69.25%)
Loss Trade:
123 (30.75%)
Best Trade:
50.08 USD
Worst Trade:
-13.01 USD
Profitto lordo:
628.49 USD (35 228 pips)
Perdita lorda:
-359.47 USD (31 419 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (15.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.13 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
33.17%
Massimo carico di deposito:
93.06%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
5.27
Long Trade:
227 (56.75%)
Short Trade:
173 (43.25%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
2.27 USD
Perdita media:
-2.92 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-51.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.06 USD (5)
Crescita mensile:
4.63%
Previsione annuale:
59.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
51.06 USD (14.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.92% (51.06 USD)
Per equità:
64.45% (220.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|197
|USDCAD
|115
|NZDUSD
|88
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCHF
|160
|USDCAD
|48
|NZDUSD
|60
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCHF
|7.8K
|USDCAD
|-3.3K
|NZDUSD
|-720
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +50.08 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +15.64 USD
Massima perdita consecutiva: -51.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 7
|
FXDD-MT4 Live Server 4
|0.00 × 1
|
RoboForex-Fix
|0.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 3
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
IronFX-Real4
|0.00 × 1
|
IronFX-Real1
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 11
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
ThinkForex-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.00 × 6
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 9
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
AM-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 4
|
STS-Real
|0.00 × 1
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 10
|
ThinkForex-Live
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 3
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
134%
0
0
USD
USD
470
USD
USD
56
100%
400
69%
33%
1.74
0.67
USD
USD
64%
1:500