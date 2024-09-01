SegnaliSezioni
Lee Keng Loong Sherman

ExnessUSD

Lee Keng Loong Sherman
0 recensioni
Affidabilità
56 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 134%
Exness-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
400
Profit Trade:
277 (69.25%)
Loss Trade:
123 (30.75%)
Best Trade:
50.08 USD
Worst Trade:
-13.01 USD
Profitto lordo:
628.49 USD (35 228 pips)
Perdita lorda:
-359.47 USD (31 419 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (15.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.13 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
33.17%
Massimo carico di deposito:
93.06%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
5.27
Long Trade:
227 (56.75%)
Short Trade:
173 (43.25%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
2.27 USD
Perdita media:
-2.92 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-51.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.06 USD (5)
Crescita mensile:
4.63%
Previsione annuale:
59.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
51.06 USD (14.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.92% (51.06 USD)
Per equità:
64.45% (220.49 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF 197
USDCAD 115
NZDUSD 88
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF 160
USDCAD 48
NZDUSD 60
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF 7.8K
USDCAD -3.3K
NZDUSD -720
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.08 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +15.64 USD
Massima perdita consecutiva: -51.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.04.16 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 06:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.19 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 19:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 06:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.18 03:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 16:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.17 15:28
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 03:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.03 21:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.13 19:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.13 18:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.09.03 05:22
Share of trading days is too low
2024.09.03 05:22
Share of days for 80% of trades is too low
2024.09.01 09:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.01 09:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.01 09:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ExnessUSD
30USD al mese
134%
0
0
USD
470
USD
56
100%
400
69%
33%
1.74
0.67
USD
64%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.