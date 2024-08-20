SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / K CO3
Paulo Roberto Matulja

K CO3

Paulo Roberto Matulja
0 inceleme
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -27%
XSFintech-REAL-1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
415
Kârla kapanan işlemler:
315 (75.90%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (24.10%)
En iyi işlem:
548.00 USD
En kötü işlem:
-4 477.19 USD
Brüt kâr:
18 003.54 USD (195 175 pips)
Brüt zarar:
-20 170.71 USD (129 456 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (866.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 232.75 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
88.10%
Maks. mevduat yükü:
23.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
17 gün
Düzelme faktörü:
-0.32
Alış işlemleri:
209 (50.36%)
Satış işlemleri:
206 (49.64%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-5.22 USD
Ortalama kâr:
57.15 USD
Ortalama zarar:
-201.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-11.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 477.19 USD (1)
Aylık büyüme:
5.93%
Yıllık tahmin:
71.95%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 388.92 USD
Maksimum:
6 700.48 USD (59.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
59.24% (6 700.48 USD)
Varlığa göre:
35.34% (2 410.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDs 227
USDCHFs 31
GBPUSDs 27
GBPCADs 17
USDJPYs 17
EURUSDs 15
AUDCHFs 13
NZDUSDs 11
USDCADs 10
EURGBPs 10
AUDUSDs 9
EURAUDs 8
AUDCADs 7
GBPCHFs 6
EURNZDs 5
GBPAUDs 1
GBPNZDs 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDs -3.2K
USDCHFs 286
GBPUSDs 449
GBPCADs 11
USDJPYs 172
EURUSDs 64
AUDCHFs 17
NZDUSDs 57
USDCADs 115
EURGBPs 33
AUDUSDs 30
EURAUDs 57
AUDCADs -89
GBPCHFs 2
EURNZDs -203
GBPAUDs 1
GBPNZDs 3
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDs 13K
USDCHFs 22K
GBPUSDs 5.8K
GBPCADs 1K
USDJPYs 19K
EURUSDs 5K
AUDCHFs -573
NZDUSDs 95
USDCADs 11K
EURGBPs 6.5K
AUDUSDs 3K
EURAUDs -10K
AUDCADs -4.9K
GBPCHFs 12K
EURNZDs -18K
GBPAUDs 68
GBPNZDs 235
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +548.00 USD
En kötü işlem: -4 477 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +866.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XSFintech-REAL-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.11 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 11:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 16:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
K CO3
Ayda 300 USD
-27%
0
0
USD
5.8K
USD
59
84%
415
75%
88%
0.89
-5.22
USD
59%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.