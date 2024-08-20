SinaisSeções
Paulo Roberto Matulja

K CO3

Paulo Roberto Matulja
0 comentários
73 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2024 -11%
XSFintech-REAL-1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 474
Negociações com lucro:
3 096 (69.19%)
Negociações com perda:
1 378 (30.80%)
Melhor negociação:
941.65 USD
Pior negociação:
-4 477.19 USD
Lucro bruto:
31 306.42 USD (645 575 pips)
Perda bruta:
-32 219.52 USD (547 264 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (53.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 232.75 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
71.92%
Depósito máximo carregado:
30.31%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.13
Negociações longas:
2 052 (45.86%)
Negociações curtas:
2 422 (54.14%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.20 USD
Lucro médio:
10.11 USD
Perda média:
-23.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
46 (-2 034.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 477.19 USD (1)
Crescimento mensal:
14.19%
Previsão anual:
172.20%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 715.20 USD
Máximo:
7 026.76 USD (62.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
62.12% (7 026.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.34% (2 410.62 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDs 4256
GBPUSDs 57
USDCHFs 31
GBPCADs 17
USDJPYs 17
EURUSDs 15
AUDCHFs 13
NZDUSDs 11
USDCADs 10
EURGBPs 10
AUDUSDs 9
EURAUDs 8
AUDCADs 7
GBPCHFs 6
EURNZDs 5
GBPAUDs 1
GBPNZDs 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDs -1.2K
GBPUSDs -317
USDCHFs 286
GBPCADs 11
USDJPYs 172
EURUSDs 64
AUDCHFs 17
NZDUSDs 57
USDCADs 115
EURGBPs 33
AUDUSDs 30
EURAUDs 57
AUDCADs -89
GBPCHFs 2
EURNZDs -203
GBPAUDs 1
GBPNZDs 3
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDs 47K
GBPUSDs 4.2K
USDCHFs 22K
GBPCADs 1K
USDJPYs 19K
EURUSDs 5K
AUDCHFs -573
NZDUSDs 95
USDCADs 11K
EURGBPs 6.5K
AUDUSDs 3K
EURAUDs -10K
AUDCADs -4.9K
GBPCHFs 12K
EURNZDs -18K
GBPAUDs 68
GBPNZDs 235
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +941.65 USD
Pior negociação: -4 477 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +53.72 USD
Máxima perda consecutiva: -2 034.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XSFintech-REAL-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.05 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 05:29
80% of trades performed within 23 days. This comprises 4.79% of days out of the 480 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 11:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
