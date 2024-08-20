- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
4 474
Negociações com lucro:
3 096 (69.19%)
Negociações com perda:
1 378 (30.80%)
Melhor negociação:
941.65 USD
Pior negociação:
-4 477.19 USD
Lucro bruto:
31 306.42 USD (645 575 pips)
Perda bruta:
-32 219.52 USD (547 264 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (53.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 232.75 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
71.92%
Depósito máximo carregado:
30.31%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.13
Negociações longas:
2 052 (45.86%)
Negociações curtas:
2 422 (54.14%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.20 USD
Lucro médio:
10.11 USD
Perda média:
-23.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
46 (-2 034.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 477.19 USD (1)
Crescimento mensal:
14.19%
Previsão anual:
172.20%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 715.20 USD
Máximo:
7 026.76 USD (62.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
62.12% (7 026.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.34% (2 410.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|4256
|GBPUSDs
|57
|USDCHFs
|31
|GBPCADs
|17
|USDJPYs
|17
|EURUSDs
|15
|AUDCHFs
|13
|NZDUSDs
|11
|USDCADs
|10
|EURGBPs
|10
|AUDUSDs
|9
|EURAUDs
|8
|AUDCADs
|7
|GBPCHFs
|6
|EURNZDs
|5
|GBPAUDs
|1
|GBPNZDs
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDs
|-1.2K
|GBPUSDs
|-317
|USDCHFs
|286
|GBPCADs
|11
|USDJPYs
|172
|EURUSDs
|64
|AUDCHFs
|17
|NZDUSDs
|57
|USDCADs
|115
|EURGBPs
|33
|AUDUSDs
|30
|EURAUDs
|57
|AUDCADs
|-89
|GBPCHFs
|2
|EURNZDs
|-203
|GBPAUDs
|1
|GBPNZDs
|3
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDs
|47K
|GBPUSDs
|4.2K
|USDCHFs
|22K
|GBPCADs
|1K
|USDJPYs
|19K
|EURUSDs
|5K
|AUDCHFs
|-573
|NZDUSDs
|95
|USDCADs
|11K
|EURGBPs
|6.5K
|AUDUSDs
|3K
|EURAUDs
|-10K
|AUDCADs
|-4.9K
|GBPCHFs
|12K
|EURNZDs
|-18K
|GBPAUDs
|68
|GBPNZDs
|235
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +941.65 USD
Pior negociação: -4 477 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +53.72 USD
Máxima perda consecutiva: -2 034.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XSFintech-REAL-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
-11%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
73
98%
4 474
69%
72%
0.97
-0.20
USD
USD
62%
1:500