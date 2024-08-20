- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
4 474
Profit Trades:
3 096 (69.19%)
Loss Trades:
1 378 (30.80%)
Best trade:
941.65 USD
Worst trade:
-4 477.19 USD
Gross Profit:
31 306.42 USD (645 575 pips)
Gross Loss:
-32 219.52 USD (547 264 pips)
Maximum consecutive wins:
27 (53.72 USD)
Maximal consecutive profit:
2 232.75 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading activity:
71.92%
Max deposit load:
30.31%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
10
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
-0.13
Long Trades:
2 052 (45.86%)
Short Trades:
2 422 (54.14%)
Profit Factor:
0.97
Expected Payoff:
-0.20 USD
Average Profit:
10.11 USD
Average Loss:
-23.38 USD
Maximum consecutive losses:
46 (-2 034.48 USD)
Maximal consecutive loss:
-4 477.19 USD (1)
Monthly growth:
14.19%
Annual Forecast:
172.20%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
3 715.20 USD
Maximal:
7 026.76 USD (62.12%)
Relative drawdown:
By Balance:
62.12% (7 026.76 USD)
By Equity:
35.34% (2 410.62 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|4256
|GBPUSDs
|57
|USDCHFs
|31
|GBPCADs
|17
|USDJPYs
|17
|EURUSDs
|15
|AUDCHFs
|13
|NZDUSDs
|11
|USDCADs
|10
|EURGBPs
|10
|AUDUSDs
|9
|EURAUDs
|8
|AUDCADs
|7
|GBPCHFs
|6
|EURNZDs
|5
|GBPAUDs
|1
|GBPNZDs
|1
|
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDs
|-1.2K
|GBPUSDs
|-317
|USDCHFs
|286
|GBPCADs
|11
|USDJPYs
|172
|EURUSDs
|64
|AUDCHFs
|17
|NZDUSDs
|57
|USDCADs
|115
|EURGBPs
|33
|AUDUSDs
|30
|EURAUDs
|57
|AUDCADs
|-89
|GBPCHFs
|2
|EURNZDs
|-203
|GBPAUDs
|1
|GBPNZDs
|3
|
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDs
|47K
|GBPUSDs
|4.2K
|USDCHFs
|22K
|GBPCADs
|1K
|USDJPYs
|19K
|EURUSDs
|5K
|AUDCHFs
|-573
|NZDUSDs
|95
|USDCADs
|11K
|EURGBPs
|6.5K
|AUDUSDs
|3K
|EURAUDs
|-10K
|AUDCADs
|-4.9K
|GBPCHFs
|12K
|EURNZDs
|-18K
|GBPAUDs
|68
|GBPNZDs
|235
|
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +941.65 USD
Worst trade: -4 477 USD
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +53.72 USD
Maximal consecutive loss: -2 034.48 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XSFintech-REAL-1" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
300 USD per month
-11%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
73
98%
4 474
69%
72%
0.97
-0.20
USD
USD
62%
1:500