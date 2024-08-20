SignalsSections
Paulo Roberto Matulja

K CO3

Paulo Roberto Matulja
0 reviews
73 weeks
0 / 0 USD
Copy for 300 USD per month
growth since 2024 -11%
XSFintech-REAL-1
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 474
Profit Trades:
3 096 (69.19%)
Loss Trades:
1 378 (30.80%)
Best trade:
941.65 USD
Worst trade:
-4 477.19 USD
Gross Profit:
31 306.42 USD (645 575 pips)
Gross Loss:
-32 219.52 USD (547 264 pips)
Maximum consecutive wins:
27 (53.72 USD)
Maximal consecutive profit:
2 232.75 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading activity:
71.92%
Max deposit load:
30.31%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
10
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
-0.13
Long Trades:
2 052 (45.86%)
Short Trades:
2 422 (54.14%)
Profit Factor:
0.97
Expected Payoff:
-0.20 USD
Average Profit:
10.11 USD
Average Loss:
-23.38 USD
Maximum consecutive losses:
46 (-2 034.48 USD)
Maximal consecutive loss:
-4 477.19 USD (1)
Monthly growth:
14.19%
Annual Forecast:
172.20%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
3 715.20 USD
Maximal:
7 026.76 USD (62.12%)
Relative drawdown:
By Balance:
62.12% (7 026.76 USD)
By Equity:
35.34% (2 410.62 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSDs 4256
GBPUSDs 57
USDCHFs 31
GBPCADs 17
USDJPYs 17
EURUSDs 15
AUDCHFs 13
NZDUSDs 11
USDCADs 10
EURGBPs 10
AUDUSDs 9
EURAUDs 8
AUDCADs 7
GBPCHFs 6
EURNZDs 5
GBPAUDs 1
GBPNZDs 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDs -1.2K
GBPUSDs -317
USDCHFs 286
GBPCADs 11
USDJPYs 172
EURUSDs 64
AUDCHFs 17
NZDUSDs 57
USDCADs 115
EURGBPs 33
AUDUSDs 30
EURAUDs 57
AUDCADs -89
GBPCHFs 2
EURNZDs -203
GBPAUDs 1
GBPNZDs 3
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDs 47K
GBPUSDs 4.2K
USDCHFs 22K
GBPCADs 1K
USDJPYs 19K
EURUSDs 5K
AUDCHFs -573
NZDUSDs 95
USDCADs 11K
EURGBPs 6.5K
AUDUSDs 3K
EURAUDs -10K
AUDCADs -4.9K
GBPCHFs 12K
EURNZDs -18K
GBPAUDs 68
GBPNZDs 235
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +941.65 USD
Worst trade: -4 477 USD
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +53.72 USD
Maximal consecutive loss: -2 034.48 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XSFintech-REAL-1" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.01.05 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 05:29
80% of trades performed within 23 days. This comprises 4.79% of days out of the 480 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 11:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
