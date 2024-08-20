시그널섹션
Paulo Roberto Matulja

K CO3

Paulo Roberto Matulja
0 리뷰
74
0 / 0 USD
월별 300 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -11%
XSFintech-REAL-1
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
4 477
이익 거래:
3 098 (69.19%)
손실 거래:
1 379 (30.80%)
최고의 거래:
941.65 USD
최악의 거래:
-4 477.19 USD
총 수익:
31 453.32 USD (646 697 pips)
총 손실:
-32 322.12 USD (548 973 pips)
연속 최대 이익:
27 (53.72 USD)
연속 최대 이익:
2 232.75 USD (11)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
71.92%
최대 입금량:
30.31%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.12
롱(주식매수):
2 053 (45.86%)
숏(주식차입매도):
2 424 (54.14%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.19 USD
평균 이익:
10.15 USD
평균 손실:
-23.44 USD
연속 최대 손실:
46 (-2 034.48 USD)
연속 최대 손실:
-4 477.19 USD (1)
월별 성장률:
14.28%
연간 예측:
170.21%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 715.20 USD
최대한의:
7 026.76 USD (62.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
62.12% (7 026.76 USD)
자본금별:
35.34% (2 410.62 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDs 4259
GBPUSDs 57
USDCHFs 31
GBPCADs 17
USDJPYs 17
EURUSDs 15
AUDCHFs 13
NZDUSDs 11
USDCADs 10
EURGBPs 10
AUDUSDs 9
EURAUDs 8
AUDCADs 7
GBPCHFs 6
EURNZDs 5
GBPAUDs 1
GBPNZDs 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDs -1.1K
GBPUSDs -317
USDCHFs 286
GBPCADs 11
USDJPYs 172
EURUSDs 64
AUDCHFs 17
NZDUSDs 57
USDCADs 115
EURGBPs 33
AUDUSDs 30
EURAUDs 57
AUDCADs -89
GBPCHFs 2
EURNZDs -203
GBPAUDs 1
GBPNZDs 3
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDs 47K
GBPUSDs 4.2K
USDCHFs 22K
GBPCADs 1K
USDJPYs 19K
EURUSDs 5K
AUDCHFs -573
NZDUSDs 95
USDCADs 11K
EURGBPs 6.5K
AUDUSDs 3K
EURAUDs -10K
AUDCADs -4.9K
GBPCHFs 12K
EURNZDs -18K
GBPAUDs 68
GBPNZDs 235
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +941.65 USD
최악의 거래: -4 477 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +53.72 USD
연속 최대 손실: -2 034.48 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XSFintech-REAL-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.05 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 05:29
80% of trades performed within 23 days. This comprises 4.79% of days out of the 480 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 11:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
