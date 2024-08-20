- 자본
- 축소
트레이드:
4 477
이익 거래:
3 098 (69.19%)
손실 거래:
1 379 (30.80%)
최고의 거래:
941.65 USD
최악의 거래:
-4 477.19 USD
총 수익:
31 453.32 USD (646 697 pips)
총 손실:
-32 322.12 USD (548 973 pips)
연속 최대 이익:
27 (53.72 USD)
2 232.75 USD (11)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
71.92%
최대 입금량:
30.31%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.12
롱(주식매수):
2 053 (45.86%)
숏(주식차입매도):
2 424 (54.14%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.19 USD
평균 이익:
10.15 USD
평균 손실:
-23.44 USD
연속 최대 손실:
46 (-2 034.48 USD)
연속 최대 손실:
-4 477.19 USD (1)
월별 성장률:
14.28%
연간 예측:
170.21%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 715.20 USD
최대한의:
7 026.76 USD (62.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
62.12% (7 026.76 USD)
자본금별:
35.34% (2 410.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|4259
|GBPUSDs
|57
|USDCHFs
|31
|GBPCADs
|17
|USDJPYs
|17
|EURUSDs
|15
|AUDCHFs
|13
|NZDUSDs
|11
|USDCADs
|10
|EURGBPs
|10
|AUDUSDs
|9
|EURAUDs
|8
|AUDCADs
|7
|GBPCHFs
|6
|EURNZDs
|5
|GBPAUDs
|1
|GBPNZDs
|1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDs
|-1.1K
|GBPUSDs
|-317
|USDCHFs
|286
|GBPCADs
|11
|USDJPYs
|172
|EURUSDs
|64
|AUDCHFs
|17
|NZDUSDs
|57
|USDCADs
|115
|EURGBPs
|33
|AUDUSDs
|30
|EURAUDs
|57
|AUDCADs
|-89
|GBPCHFs
|2
|EURNZDs
|-203
|GBPAUDs
|1
|GBPNZDs
|3
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDs
|47K
|GBPUSDs
|4.2K
|USDCHFs
|22K
|GBPCADs
|1K
|USDJPYs
|19K
|EURUSDs
|5K
|AUDCHFs
|-573
|NZDUSDs
|95
|USDCADs
|11K
|EURGBPs
|6.5K
|AUDUSDs
|3K
|EURAUDs
|-10K
|AUDCADs
|-4.9K
|GBPCHFs
|12K
|EURNZDs
|-18K
|GBPAUDs
|68
|GBPNZDs
|235
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +941.65 USD
최악의 거래: -4 477 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +53.72 USD
연속 최대 손실: -2 034.48 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XSFintech-REAL-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 300 USD
-11%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
74
98%
4 477
69%
72%
0.97
-0.19
USD
USD
62%
1:500