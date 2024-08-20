信号部分
信号 / MetaTrader 5 / K CO3
Paulo Roberto Matulja

K CO3

Paulo Roberto Matulja
0条评论
73
0 / 0 USD
每月复制 300 USD per 
增长自 2024 -11%
XSFintech-REAL-1
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 474
盈利交易:
3 096 (69.19%)
亏损交易:
1 378 (30.80%)
最好交易:
941.65 USD
最差交易:
-4 477.19 USD
毛利:
31 306.42 USD (645 575 pips)
毛利亏损:
-32 219.52 USD (547 264 pips)
最大连续赢利:
27 (53.72 USD)
最大连续盈利:
2 232.75 USD (11)
夏普比率:
0.00
交易活动:
71.92%
最大入金加载:
30.31%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.13
长期交易:
2 052 (45.86%)
短期交易:
2 422 (54.14%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.20 USD
平均利润:
10.11 USD
平均损失:
-23.38 USD
最大连续失误:
46 (-2 034.48 USD)
最大连续亏损:
-4 477.19 USD (1)
每月增长:
14.19%
年度预测:
172.20%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3 715.20 USD
最大值:
7 026.76 USD (62.12%)
相对跌幅:
结余:
62.12% (7 026.76 USD)
净值:
35.34% (2 410.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDs 4256
GBPUSDs 57
USDCHFs 31
GBPCADs 17
USDJPYs 17
EURUSDs 15
AUDCHFs 13
NZDUSDs 11
USDCADs 10
EURGBPs 10
AUDUSDs 9
EURAUDs 8
AUDCADs 7
GBPCHFs 6
EURNZDs 5
GBPAUDs 1
GBPNZDs 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDs -1.2K
GBPUSDs -317
USDCHFs 286
GBPCADs 11
USDJPYs 172
EURUSDs 64
AUDCHFs 17
NZDUSDs 57
USDCADs 115
EURGBPs 33
AUDUSDs 30
EURAUDs 57
AUDCADs -89
GBPCHFs 2
EURNZDs -203
GBPAUDs 1
GBPNZDs 3
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDs 47K
GBPUSDs 4.2K
USDCHFs 22K
GBPCADs 1K
USDJPYs 19K
EURUSDs 5K
AUDCHFs -573
NZDUSDs 95
USDCADs 11K
EURGBPs 6.5K
AUDUSDs 3K
EURAUDs -10K
AUDCADs -4.9K
GBPCHFs 12K
EURNZDs -18K
GBPAUDs 68
GBPNZDs 235
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +941.65 USD
最差交易: -4 477 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +53.72 USD
最大连续亏损: -2 034.48 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XSFintech-REAL-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.05 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 05:29
80% of trades performed within 23 days. This comprises 4.79% of days out of the 480 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 11:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
