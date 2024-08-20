- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 474
盈利交易:
3 096 (69.19%)
亏损交易:
1 378 (30.80%)
最好交易:
941.65 USD
最差交易:
-4 477.19 USD
毛利:
31 306.42 USD (645 575 pips)
毛利亏损:
-32 219.52 USD (547 264 pips)
最大连续赢利:
27 (53.72 USD)
最大连续盈利:
2 232.75 USD (11)
夏普比率:
0.00
交易活动:
71.92%
最大入金加载:
30.31%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.13
长期交易:
2 052 (45.86%)
短期交易:
2 422 (54.14%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.20 USD
平均利润:
10.11 USD
平均损失:
-23.38 USD
最大连续失误:
46 (-2 034.48 USD)
最大连续亏损:
-4 477.19 USD (1)
每月增长:
14.19%
年度预测:
172.20%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3 715.20 USD
最大值:
7 026.76 USD (62.12%)
相对跌幅:
结余:
62.12% (7 026.76 USD)
净值:
35.34% (2 410.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|4256
|GBPUSDs
|57
|USDCHFs
|31
|GBPCADs
|17
|USDJPYs
|17
|EURUSDs
|15
|AUDCHFs
|13
|NZDUSDs
|11
|USDCADs
|10
|EURGBPs
|10
|AUDUSDs
|9
|EURAUDs
|8
|AUDCADs
|7
|GBPCHFs
|6
|EURNZDs
|5
|GBPAUDs
|1
|GBPNZDs
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDs
|-1.2K
|GBPUSDs
|-317
|USDCHFs
|286
|GBPCADs
|11
|USDJPYs
|172
|EURUSDs
|64
|AUDCHFs
|17
|NZDUSDs
|57
|USDCADs
|115
|EURGBPs
|33
|AUDUSDs
|30
|EURAUDs
|57
|AUDCADs
|-89
|GBPCHFs
|2
|EURNZDs
|-203
|GBPAUDs
|1
|GBPNZDs
|3
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDs
|47K
|GBPUSDs
|4.2K
|USDCHFs
|22K
|GBPCADs
|1K
|USDJPYs
|19K
|EURUSDs
|5K
|AUDCHFs
|-573
|NZDUSDs
|95
|USDCADs
|11K
|EURGBPs
|6.5K
|AUDUSDs
|3K
|EURAUDs
|-10K
|AUDCADs
|-4.9K
|GBPCHFs
|12K
|EURNZDs
|-18K
|GBPAUDs
|68
|GBPNZDs
|235
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +941.65 USD
最差交易: -4 477 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +53.72 USD
最大连续亏损: -2 034.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XSFintech-REAL-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
