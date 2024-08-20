SeñalesSecciones
Paulo Roberto Matulja

K CO3

Paulo Roberto Matulja
0 comentarios
74 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -7%
XSFintech-REAL-1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 480
Transacciones Rentables:
3 101 (69.21%)
Transacciones Irrentables:
1 379 (30.78%)
Mejor transacción:
941.65 USD
Peor transacción:
-4 477.19 USD
Beneficio Bruto:
31 733.45 USD (648 168 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 322.12 USD (548 973 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (53.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 232.75 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
70.90%
Carga máxima del depósito:
30.31%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.08
Transacciones Largas:
2 054 (45.85%)
Transacciones Cortas:
2 426 (54.15%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-0.13 USD
Beneficio medio:
10.23 USD
Pérdidas medias:
-23.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
46 (-2 034.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 477.19 USD (1)
Crecimiento al mes:
23.06%
Pronóstico anual:
279.78%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 715.20 USD
Máxima:
7 026.76 USD (62.12%)
Reducción relativa:
De balance:
62.12% (7 026.76 USD)
De fondos:
35.34% (2 410.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDs 4262
GBPUSDs 57
USDCHFs 31
GBPCADs 17
USDJPYs 17
EURUSDs 15
AUDCHFs 13
NZDUSDs 11
USDCADs 10
EURGBPs 10
AUDUSDs 9
EURAUDs 8
AUDCADs 7
GBPCHFs 6
EURNZDs 5
GBPAUDs 1
GBPNZDs 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDs -828
GBPUSDs -317
USDCHFs 286
GBPCADs 11
USDJPYs 172
EURUSDs 64
AUDCHFs 17
NZDUSDs 57
USDCADs 115
EURGBPs 33
AUDUSDs 30
EURAUDs 57
AUDCADs -89
GBPCHFs 2
EURNZDs -203
GBPAUDs 1
GBPNZDs 3
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDs 48K
GBPUSDs 4.2K
USDCHFs 22K
GBPCADs 1K
USDJPYs 19K
EURUSDs 5K
AUDCHFs -573
NZDUSDs 95
USDCADs 11K
EURGBPs 6.5K
AUDUSDs 3K
EURAUDs -10K
AUDCADs -4.9K
GBPCHFs 12K
EURNZDs -18K
GBPAUDs 68
GBPNZDs 235
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +941.65 USD
Peor transacción: -4 477 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +53.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 034.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XSFintech-REAL-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2026.01.05 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 05:29
80% of trades performed within 23 days. This comprises 4.79% of days out of the 480 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 11:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
K CO3
300 USD al mes
-7%
0
0
USD
7.4K
USD
74
98%
4 480
69%
71%
0.98
-0.13
USD
62%
1:500
