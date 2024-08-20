SignauxSections
Paulo Roberto Matulja

K CO3

Paulo Roberto Matulja
0 avis
59 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2024 -31%
XSFintech-REAL-1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
411
Bénéfice trades:
311 (75.66%)
Perte trades:
100 (24.33%)
Meilleure transaction:
548.00 USD
Pire transaction:
-4 477.19 USD
Bénéfice brut:
17 717.66 USD (194 530 pips)
Perte brute:
-20 170.71 USD (129 456 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (866.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 232.75 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
88.10%
Charge de dépôt maximale:
23.33%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
17 jours
Facteur de récupération:
-0.37
Longs trades:
205 (49.88%)
Courts trades:
206 (50.12%)
Facteur de profit:
0.88
Rendement attendu:
-5.97 USD
Bénéfice moyen:
56.97 USD
Perte moyenne:
-201.71 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-11.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 477.19 USD (1)
Croissance mensuelle:
1.92%
Prévision annuelle:
23.24%
Algo trading:
84%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 388.92 USD
Maximal:
6 700.48 USD (59.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
59.24% (6 700.48 USD)
Par fonds propres:
35.34% (2 410.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDs 225
USDCHFs 31
GBPUSDs 25
GBPCADs 17
USDJPYs 17
EURUSDs 15
AUDCHFs 13
NZDUSDs 11
USDCADs 10
EURGBPs 10
AUDUSDs 9
EURAUDs 8
AUDCADs 7
GBPCHFs 6
EURNZDs 5
GBPAUDs 1
GBPNZDs 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDs -3.3K
USDCHFs 286
GBPUSDs 241
GBPCADs 11
USDJPYs 172
EURUSDs 64
AUDCHFs 17
NZDUSDs 57
USDCADs 115
EURGBPs 33
AUDUSDs 30
EURAUDs 57
AUDCADs -89
GBPCHFs 2
EURNZDs -203
GBPAUDs 1
GBPNZDs 3
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDs 13K
USDCHFs 22K
GBPUSDs 5.5K
GBPCADs 1K
USDJPYs 19K
EURUSDs 5K
AUDCHFs -573
NZDUSDs 95
USDCADs 11K
EURGBPs 6.5K
AUDUSDs 3K
EURAUDs -10K
AUDCADs -4.9K
GBPCHFs 12K
EURNZDs -18K
GBPAUDs 68
GBPNZDs 235
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +548.00 USD
Pire transaction: -4 477 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +866.84 USD
Perte consécutive maximale: -11.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XSFintech-REAL-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.11 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 11:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 16:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
K CO3
300 USD par mois
-31%
0
0
USD
5.5K
USD
59
84%
411
75%
88%
0.87
-5.97
USD
59%
1:500
