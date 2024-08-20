- Прирост
Всего трейдов:
4 474
Прибыльных трейдов:
3 096 (69.19%)
Убыточных трейдов:
1 378 (30.80%)
Лучший трейд:
941.65 USD
Худший трейд:
-4 477.19 USD
Общая прибыль:
31 306.42 USD (645 575 pips)
Общий убыток:
-32 219.52 USD (547 264 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (53.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 232.75 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
71.92%
Макс. загрузка депозита:
30.31%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
2 052 (45.86%)
Коротких трейдов:
2 422 (54.14%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.20 USD
Средняя прибыль:
10.11 USD
Средний убыток:
-23.38 USD
Макс. серия проигрышей:
46 (-2 034.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 477.19 USD (1)
Прирост в месяц:
14.19%
Годовой прогноз:
172.20%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 715.20 USD
Максимальная:
7 026.76 USD (62.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.12% (7 026.76 USD)
По эквити:
35.34% (2 410.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|4256
|GBPUSDs
|57
|USDCHFs
|31
|GBPCADs
|17
|USDJPYs
|17
|EURUSDs
|15
|AUDCHFs
|13
|NZDUSDs
|11
|USDCADs
|10
|EURGBPs
|10
|AUDUSDs
|9
|EURAUDs
|8
|AUDCADs
|7
|GBPCHFs
|6
|EURNZDs
|5
|GBPAUDs
|1
|GBPNZDs
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDs
|-1.2K
|GBPUSDs
|-317
|USDCHFs
|286
|GBPCADs
|11
|USDJPYs
|172
|EURUSDs
|64
|AUDCHFs
|17
|NZDUSDs
|57
|USDCADs
|115
|EURGBPs
|33
|AUDUSDs
|30
|EURAUDs
|57
|AUDCADs
|-89
|GBPCHFs
|2
|EURNZDs
|-203
|GBPAUDs
|1
|GBPNZDs
|3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDs
|47K
|GBPUSDs
|4.2K
|USDCHFs
|22K
|GBPCADs
|1K
|USDJPYs
|19K
|EURUSDs
|5K
|AUDCHFs
|-573
|NZDUSDs
|95
|USDCADs
|11K
|EURGBPs
|6.5K
|AUDUSDs
|3K
|EURAUDs
|-10K
|AUDCADs
|-4.9K
|GBPCHFs
|12K
|EURNZDs
|-18K
|GBPAUDs
|68
|GBPNZDs
|235
Лучший трейд: +941.65 USD
Худший трейд: -4 477 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +53.72 USD
Макс. убыток в серии: -2 034.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XSFintech-REAL-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
