СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / K CO3
Paulo Roberto Matulja

K CO3

Paulo Roberto Matulja
0 отзывов
73 недели
0 / 0 USD
Копировать за 300 USD в месяц
прирост с 2024 -11%
XSFintech-REAL-1
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 474
Прибыльных трейдов:
3 096 (69.19%)
Убыточных трейдов:
1 378 (30.80%)
Лучший трейд:
941.65 USD
Худший трейд:
-4 477.19 USD
Общая прибыль:
31 306.42 USD (645 575 pips)
Общий убыток:
-32 219.52 USD (547 264 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (53.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 232.75 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
71.92%
Макс. загрузка депозита:
30.31%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
2 052 (45.86%)
Коротких трейдов:
2 422 (54.14%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.20 USD
Средняя прибыль:
10.11 USD
Средний убыток:
-23.38 USD
Макс. серия проигрышей:
46 (-2 034.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 477.19 USD (1)
Прирост в месяц:
14.19%
Годовой прогноз:
172.20%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 715.20 USD
Максимальная:
7 026.76 USD (62.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.12% (7 026.76 USD)
По эквити:
35.34% (2 410.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDs 4256
GBPUSDs 57
USDCHFs 31
GBPCADs 17
USDJPYs 17
EURUSDs 15
AUDCHFs 13
NZDUSDs 11
USDCADs 10
EURGBPs 10
AUDUSDs 9
EURAUDs 8
AUDCADs 7
GBPCHFs 6
EURNZDs 5
GBPAUDs 1
GBPNZDs 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDs -1.2K
GBPUSDs -317
USDCHFs 286
GBPCADs 11
USDJPYs 172
EURUSDs 64
AUDCHFs 17
NZDUSDs 57
USDCADs 115
EURGBPs 33
AUDUSDs 30
EURAUDs 57
AUDCADs -89
GBPCHFs 2
EURNZDs -203
GBPAUDs 1
GBPNZDs 3
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDs 47K
GBPUSDs 4.2K
USDCHFs 22K
GBPCADs 1K
USDJPYs 19K
EURUSDs 5K
AUDCHFs -573
NZDUSDs 95
USDCADs 11K
EURGBPs 6.5K
AUDUSDs 3K
EURAUDs -10K
AUDCADs -4.9K
GBPCHFs 12K
EURNZDs -18K
GBPAUDs 68
GBPNZDs 235
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +941.65 USD
Худший трейд: -4 477 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +53.72 USD
Макс. убыток в серии: -2 034.48 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XSFintech-REAL-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.05 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 05:29
80% of trades performed within 23 days. This comprises 4.79% of days out of the 480 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 11:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
K CO3
300 USD в месяц
-11%
0
0
USD
7.1K
USD
73
98%
4 474
69%
72%
0.97
-0.20
USD
62%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.