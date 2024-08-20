SignaleKategorien
Paulo Roberto Matulja

K CO3

Paulo Roberto Matulja
0 Bewertungen
73 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -13%
XSFintech-REAL-1
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 475
Gewinntrades:
3 096 (69.18%)
Verlusttrades:
1 379 (30.82%)
Bester Trade:
941.65 USD
Schlechtester Trade:
-4 477.19 USD
Bruttoprofit:
31 306.42 USD (645 575 pips)
Bruttoverlust:
-32 322.12 USD (548 973 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (53.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 232.75 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
71.92%
Max deposit load:
30.31%
Letzter Trade:
26 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.14
Long-Positionen:
2 052 (45.85%)
Short-Positionen:
2 423 (54.15%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
46 (-2 034.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 477.19 USD (1)
Wachstum pro Monat :
12.54%
Jahresprognose:
152.14%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 715.20 USD
Maximaler:
7 026.76 USD (62.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
62.12% (7 026.76 USD)
Kapital:
35.34% (2 410.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDs 4257
GBPUSDs 57
USDCHFs 31
GBPCADs 17
USDJPYs 17
EURUSDs 15
AUDCHFs 13
NZDUSDs 11
USDCADs 10
EURGBPs 10
AUDUSDs 9
EURAUDs 8
AUDCADs 7
GBPCHFs 6
EURNZDs 5
GBPAUDs 1
GBPNZDs 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDs -1.3K
GBPUSDs -317
USDCHFs 286
GBPCADs 11
USDJPYs 172
EURUSDs 64
AUDCHFs 17
NZDUSDs 57
USDCADs 115
EURGBPs 33
AUDUSDs 30
EURAUDs 57
AUDCADs -89
GBPCHFs 2
EURNZDs -203
GBPAUDs 1
GBPNZDs 3
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDs 46K
GBPUSDs 4.2K
USDCHFs 22K
GBPCADs 1K
USDJPYs 19K
EURUSDs 5K
AUDCHFs -573
NZDUSDs 95
USDCADs 11K
EURGBPs 6.5K
AUDUSDs 3K
EURAUDs -10K
AUDCADs -4.9K
GBPCHFs 12K
EURNZDs -18K
GBPAUDs 68
GBPNZDs 235
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +941.65 USD
Schlechtester Trade: -4 477 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 034.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XSFintech-REAL-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.05 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 05:29
80% of trades performed within 23 days. This comprises 4.79% of days out of the 480 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 11:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
K CO3
300 USD pro Monat
-13%
0
0
USD
7K
USD
73
98%
4 475
69%
72%
0.96
-0.23
USD
62%
1:500
