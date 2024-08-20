- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
4 475
Gewinntrades:
3 096 (69.18%)
Verlusttrades:
1 379 (30.82%)
Bester Trade:
941.65 USD
Schlechtester Trade:
-4 477.19 USD
Bruttoprofit:
31 306.42 USD (645 575 pips)
Bruttoverlust:
-32 322.12 USD (548 973 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (53.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 232.75 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
71.92%
Max deposit load:
30.31%
Letzter Trade:
26 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.14
Long-Positionen:
2 052 (45.85%)
Short-Positionen:
2 423 (54.15%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
46 (-2 034.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 477.19 USD (1)
Wachstum pro Monat :
12.54%
Jahresprognose:
152.14%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 715.20 USD
Maximaler:
7 026.76 USD (62.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
62.12% (7 026.76 USD)
Kapital:
35.34% (2 410.62 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|4257
|GBPUSDs
|57
|USDCHFs
|31
|GBPCADs
|17
|USDJPYs
|17
|EURUSDs
|15
|AUDCHFs
|13
|NZDUSDs
|11
|USDCADs
|10
|EURGBPs
|10
|AUDUSDs
|9
|EURAUDs
|8
|AUDCADs
|7
|GBPCHFs
|6
|EURNZDs
|5
|GBPAUDs
|1
|GBPNZDs
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDs
|-1.3K
|GBPUSDs
|-317
|USDCHFs
|286
|GBPCADs
|11
|USDJPYs
|172
|EURUSDs
|64
|AUDCHFs
|17
|NZDUSDs
|57
|USDCADs
|115
|EURGBPs
|33
|AUDUSDs
|30
|EURAUDs
|57
|AUDCADs
|-89
|GBPCHFs
|2
|EURNZDs
|-203
|GBPAUDs
|1
|GBPNZDs
|3
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDs
|46K
|GBPUSDs
|4.2K
|USDCHFs
|22K
|GBPCADs
|1K
|USDJPYs
|19K
|EURUSDs
|5K
|AUDCHFs
|-573
|NZDUSDs
|95
|USDCADs
|11K
|EURGBPs
|6.5K
|AUDUSDs
|3K
|EURAUDs
|-10K
|AUDCADs
|-4.9K
|GBPCHFs
|12K
|EURNZDs
|-18K
|GBPAUDs
|68
|GBPNZDs
|235
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +941.65 USD
Schlechtester Trade: -4 477 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +53.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 034.48 USD
