Paulo Roberto Matulja

K CO3

Paulo Roberto Matulja
0 recensioni
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2024 -27%
XSFintech-REAL-1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
415
Profit Trade:
315 (75.90%)
Loss Trade:
100 (24.10%)
Best Trade:
548.00 USD
Worst Trade:
-4 477.19 USD
Profitto lordo:
18 003.54 USD (195 175 pips)
Perdita lorda:
-20 170.71 USD (129 456 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (866.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 232.75 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
88.10%
Massimo carico di deposito:
23.33%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
17 giorni
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
209 (50.36%)
Short Trade:
206 (49.64%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-5.22 USD
Profitto medio:
57.15 USD
Perdita media:
-201.71 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-11.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 477.19 USD (1)
Crescita mensile:
7.14%
Previsione annuale:
86.59%
Algo trading:
84%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 388.92 USD
Massimale:
6 700.48 USD (59.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
59.24% (6 700.48 USD)
Per equità:
35.34% (2 410.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDs 227
USDCHFs 31
GBPUSDs 27
GBPCADs 17
USDJPYs 17
EURUSDs 15
AUDCHFs 13
NZDUSDs 11
USDCADs 10
EURGBPs 10
AUDUSDs 9
EURAUDs 8
AUDCADs 7
GBPCHFs 6
EURNZDs 5
GBPAUDs 1
GBPNZDs 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDs -3.2K
USDCHFs 286
GBPUSDs 449
GBPCADs 11
USDJPYs 172
EURUSDs 64
AUDCHFs 17
NZDUSDs 57
USDCADs 115
EURGBPs 33
AUDUSDs 30
EURAUDs 57
AUDCADs -89
GBPCHFs 2
EURNZDs -203
GBPAUDs 1
GBPNZDs 3
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDs 13K
USDCHFs 22K
GBPUSDs 5.8K
GBPCADs 1K
USDJPYs 19K
EURUSDs 5K
AUDCHFs -573
NZDUSDs 95
USDCADs 11K
EURGBPs 6.5K
AUDUSDs 3K
EURAUDs -10K
AUDCADs -4.9K
GBPCHFs 12K
EURNZDs -18K
GBPAUDs 68
GBPNZDs 235
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +548.00 USD
Worst Trade: -4 477 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +866.84 USD
Massima perdita consecutiva: -11.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XSFintech-REAL-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.08.11 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 11:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.31 16:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 14:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.21 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
