トレード:
4 475
利益トレード:
3 096 (69.18%)
損失トレード:
1 379 (30.82%)
ベストトレード:
941.65 USD
最悪のトレード:
-4 477.19 USD
総利益:
31 306.42 USD (645 575 pips)
総損失:
-32 322.12 USD (548 973 pips)
最大連続の勝ち:
27 (53.72 USD)
最大連続利益:
2 232.75 USD (11)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
71.92%
最大入金額:
30.31%
最近のトレード:
22 分前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.14
長いトレード:
2 052 (45.85%)
短いトレード:
2 423 (54.15%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.23 USD
平均利益:
10.11 USD
平均損失:
-23.44 USD
最大連続の負け:
46 (-2 034.48 USD)
最大連続損失:
-4 477.19 USD (1)
月間成長:
12.54%
年間予想:
152.14%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 715.20 USD
最大の:
7 026.76 USD (62.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
62.12% (7 026.76 USD)
エクイティによる:
35.34% (2 410.62 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|4257
|GBPUSDs
|57
|USDCHFs
|31
|GBPCADs
|17
|USDJPYs
|17
|EURUSDs
|15
|AUDCHFs
|13
|NZDUSDs
|11
|USDCADs
|10
|EURGBPs
|10
|AUDUSDs
|9
|EURAUDs
|8
|AUDCADs
|7
|GBPCHFs
|6
|EURNZDs
|5
|GBPAUDs
|1
|GBPNZDs
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDs
|-1.3K
|GBPUSDs
|-317
|USDCHFs
|286
|GBPCADs
|11
|USDJPYs
|172
|EURUSDs
|64
|AUDCHFs
|17
|NZDUSDs
|57
|USDCADs
|115
|EURGBPs
|33
|AUDUSDs
|30
|EURAUDs
|57
|AUDCADs
|-89
|GBPCHFs
|2
|EURNZDs
|-203
|GBPAUDs
|1
|GBPNZDs
|3
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDs
|46K
|GBPUSDs
|4.2K
|USDCHFs
|22K
|GBPCADs
|1K
|USDJPYs
|19K
|EURUSDs
|5K
|AUDCHFs
|-573
|NZDUSDs
|95
|USDCADs
|11K
|EURGBPs
|6.5K
|AUDUSDs
|3K
|EURAUDs
|-10K
|AUDCADs
|-4.9K
|GBPCHFs
|12K
|EURNZDs
|-18K
|GBPAUDs
|68
|GBPNZDs
|235
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
ベストトレード: +941.65 USD
最悪のトレード: -4 477 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +53.72 USD
最大連続損失: -2 034.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XSFintech-REAL-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
