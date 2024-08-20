シグナルセクション
Paulo Roberto Matulja

K CO3

Paulo Roberto Matulja
レビュー0件
73週間
0 / 0 USD
月額  300  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -13%
XSFintech-REAL-1
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
4 475
利益トレード:
3 096 (69.18%)
損失トレード:
1 379 (30.82%)
ベストトレード:
941.65 USD
最悪のトレード:
-4 477.19 USD
総利益:
31 306.42 USD (645 575 pips)
総損失:
-32 322.12 USD (548 973 pips)
最大連続の勝ち:
27 (53.72 USD)
最大連続利益:
2 232.75 USD (11)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
71.92%
最大入金額:
30.31%
最近のトレード:
22 分前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.14
長いトレード:
2 052 (45.85%)
短いトレード:
2 423 (54.15%)
プロフィットファクター:
0.97
期待されたペイオフ:
-0.23 USD
平均利益:
10.11 USD
平均損失:
-23.44 USD
最大連続の負け:
46 (-2 034.48 USD)
最大連続損失:
-4 477.19 USD (1)
月間成長:
12.54%
年間予想:
152.14%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 715.20 USD
最大の:
7 026.76 USD (62.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
62.12% (7 026.76 USD)
エクイティによる:
35.34% (2 410.62 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDs 4257
GBPUSDs 57
USDCHFs 31
GBPCADs 17
USDJPYs 17
EURUSDs 15
AUDCHFs 13
NZDUSDs 11
USDCADs 10
EURGBPs 10
AUDUSDs 9
EURAUDs 8
AUDCADs 7
GBPCHFs 6
EURNZDs 5
GBPAUDs 1
GBPNZDs 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDs -1.3K
GBPUSDs -317
USDCHFs 286
GBPCADs 11
USDJPYs 172
EURUSDs 64
AUDCHFs 17
NZDUSDs 57
USDCADs 115
EURGBPs 33
AUDUSDs 30
EURAUDs 57
AUDCADs -89
GBPCHFs 2
EURNZDs -203
GBPAUDs 1
GBPNZDs 3
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDs 46K
GBPUSDs 4.2K
USDCHFs 22K
GBPCADs 1K
USDJPYs 19K
EURUSDs 5K
AUDCHFs -573
NZDUSDs 95
USDCADs 11K
EURGBPs 6.5K
AUDUSDs 3K
EURAUDs -10K
AUDCADs -4.9K
GBPCHFs 12K
EURNZDs -18K
GBPAUDs 68
GBPNZDs 235
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +941.65 USD
最悪のトレード: -4 477 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +53.72 USD
最大連続損失: -2 034.48 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XSFintech-REAL-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.05 19:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 05:29
80% of trades performed within 23 days. This comprises 4.79% of days out of the 480 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 00:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 05:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.37% of days out of 270 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.08 11:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.01 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 19:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.01 18:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 01:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 17:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
