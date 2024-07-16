- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 545
Kârla kapanan işlemler:
1 140 (73.78%)
Zararla kapanan işlemler:
405 (26.21%)
En iyi işlem:
1 804.40 USD
En kötü işlem:
-799.04 USD
Brüt kâr:
26 543.04 USD (920 465 pips)
Brüt zarar:
-13 396.06 USD (628 420 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (123.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 797.43 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
88.94%
Maks. mevduat yükü:
24.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
4.74
Alış işlemleri:
1 538 (99.55%)
Satış işlemleri:
7 (0.45%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
8.51 USD
Ortalama kâr:
23.28 USD
Ortalama zarar:
-33.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 620.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 620.06 USD (8)
Aylık büyüme:
2.42%
Yıllık tahmin:
29.40%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 172.17 USD
Maksimum:
2 771.07 USD (5.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.01% (2 771.07 USD)
Varlığa göre:
27.89% (11 361.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1545
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|292K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 804.40 USD
En kötü işlem: -799 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +123.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 620.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
Gold Runner
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
63%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
64
99%
1 545
73%
89%
1.98
8.51
USD
USD
28%
1:200