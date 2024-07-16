SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD RUNNER
Maulana Zamaludin Syidiq

GOLD RUNNER

Maulana Zamaludin Syidiq
0 inceleme
Güvenilirlik
64 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 63%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 545
Kârla kapanan işlemler:
1 140 (73.78%)
Zararla kapanan işlemler:
405 (26.21%)
En iyi işlem:
1 804.40 USD
En kötü işlem:
-799.04 USD
Brüt kâr:
26 543.04 USD (920 465 pips)
Brüt zarar:
-13 396.06 USD (628 420 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (123.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 797.43 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
88.94%
Maks. mevduat yükü:
24.01%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
4.74
Alış işlemleri:
1 538 (99.55%)
Satış işlemleri:
7 (0.45%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
8.51 USD
Ortalama kâr:
23.28 USD
Ortalama zarar:
-33.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 620.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 620.06 USD (8)
Aylık büyüme:
2.42%
Yıllık tahmin:
29.40%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 172.17 USD
Maksimum:
2 771.07 USD (5.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.01% (2 771.07 USD)
Varlığa göre:
27.89% (11 361.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1545
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 292K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 804.40 USD
En kötü işlem: -799 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +123.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 620.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Gold Runner 
İnceleme yok
2025.09.23 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 10:34
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 12:49
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged
2025.06.23 11:48
No swaps are charged on the signal account
2025.04.30 05:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.11 10:32
No swaps are charged
2025.01.11 10:32
No swaps are charged
2025.01.07 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.