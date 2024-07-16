SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GOLD RUNNER
Maulana Zamaludin Syidiq

GOLD RUNNER

Maulana Zamaludin Syidiq
0 avis
Fiabilité
64 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 62%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 541
Bénéfice trades:
1 136 (73.71%)
Perte trades:
405 (26.28%)
Meilleure transaction:
1 804.40 USD
Pire transaction:
-799.04 USD
Bénéfice brut:
26 513.03 USD (917 466 pips)
Perte brute:
-13 396.06 USD (628 420 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (123.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 797.43 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
88.94%
Charge de dépôt maximale:
24.01%
Dernier trade:
30 il y a des minutes
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
4.73
Longs trades:
1 534 (99.55%)
Courts trades:
7 (0.45%)
Facteur de profit:
1.98
Rendement attendu:
8.51 USD
Bénéfice moyen:
23.34 USD
Perte moyenne:
-33.08 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-2 620.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 620.06 USD (8)
Croissance mensuelle:
2.62%
Prévision annuelle:
31.74%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 172.17 USD
Maximal:
2 771.07 USD (5.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.01% (2 771.07 USD)
Par fonds propres:
27.89% (11 361.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1541
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 289K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 804.40 USD
Pire transaction: -799 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +123.37 USD
Perte consécutive maximale: -2 620.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Gold Runner 
Aucun avis
2025.09.23 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 10:34
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 12:49
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged
2025.06.23 11:48
No swaps are charged on the signal account
2025.04.30 05:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.11 10:32
No swaps are charged
2025.01.11 10:32
No swaps are charged
2025.01.07 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
