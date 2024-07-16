SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GOLD RUNNER
Maulana Zamaludin Syidiq

GOLD RUNNER

Maulana Zamaludin Syidiq
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
77 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 82%
SalmaMarkets-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 851
Gewinntrades:
1 385 (74.82%)
Verlusttrades:
466 (25.18%)
Bester Trade:
1 804.40 USD
Schlechtester Trade:
-799.04 USD
Bruttoprofit:
31 014.28 USD (1 175 786 pips)
Bruttoverlust:
-14 844.13 USD (737 949 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (123.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 797.43 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
82.95%
Max deposit load:
24.01%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
5.84
Long-Positionen:
1 844 (99.62%)
Short-Positionen:
7 (0.38%)
Profit-Faktor:
2.09
Mathematische Gewinnerwartung:
8.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
22.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-2 620.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 620.06 USD (8)
Wachstum pro Monat :
3.59%
Jahresprognose:
46.16%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 172.17 USD
Maximaler:
2 771.07 USD (5.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.01% (2 771.07 USD)
Kapital:
27.89% (11 361.79 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1851
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 16K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 438K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 804.40 USD
Schlechtester Trade: -799 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +123.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 620.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
6.00 × 36
noch 10 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Gold Runner 
Keine Bewertungen
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 09:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.09 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 06:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 23:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 22:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GOLD RUNNER
30 USD pro Monat
82%
0
0
USD
27K
USD
77
99%
1 851
74%
83%
2.08
8.74
USD
28%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.