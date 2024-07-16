СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GOLD RUNNER
Maulana Zamaludin Syidiq

GOLD RUNNER

Maulana Zamaludin Syidiq
0 отзывов
Надежность
77 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 81%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 843
Прибыльных трейдов:
1 378 (74.76%)
Убыточных трейдов:
465 (25.23%)
Лучший трейд:
1 804.40 USD
Худший трейд:
-799.04 USD
Общая прибыль:
30 894.65 USD (1 166 800 pips)
Общий убыток:
-14 814.52 USD (734 988 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (123.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 797.43 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
82.95%
Макс. загрузка депозита:
24.01%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
5.80
Длинных трейдов:
1 836 (99.62%)
Коротких трейдов:
7 (0.38%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
8.72 USD
Средняя прибыль:
22.42 USD
Средний убыток:
-31.86 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 620.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 620.06 USD (8)
Прирост в месяц:
4.14%
Годовой прогноз:
50.25%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 172.17 USD
Максимальная:
2 771.07 USD (5.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.01% (2 771.07 USD)
По эквити:
27.89% (11 361.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1843
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 16K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 432K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 804.40 USD
Худший трейд: -799 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +123.37 USD
Макс. убыток в серии: -2 620.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Gold Runner 
Нет отзывов
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 09:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.09 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 06:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 23:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 22:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOLD RUNNER
30 USD в месяц
81%
0
0
USD
27K
USD
77
99%
1 843
74%
83%
2.08
8.72
USD
28%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.