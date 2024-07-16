- Прирост
Всего трейдов:
1 843
Прибыльных трейдов:
1 378 (74.76%)
Убыточных трейдов:
465 (25.23%)
Лучший трейд:
1 804.40 USD
Худший трейд:
-799.04 USD
Общая прибыль:
30 894.65 USD (1 166 800 pips)
Общий убыток:
-14 814.52 USD (734 988 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (123.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 797.43 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
82.95%
Макс. загрузка депозита:
24.01%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
5.80
Длинных трейдов:
1 836 (99.62%)
Коротких трейдов:
7 (0.38%)
Профит фактор:
2.09
Мат. ожидание:
8.72 USD
Средняя прибыль:
22.42 USD
Средний убыток:
-31.86 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 620.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 620.06 USD (8)
Прирост в месяц:
4.14%
Годовой прогноз:
50.25%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 172.17 USD
Максимальная:
2 771.07 USD (5.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.01% (2 771.07 USD)
По эквити:
27.89% (11 361.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1843
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|432K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 804.40 USD
Худший трейд: -799 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +123.37 USD
Макс. убыток в серии: -2 620.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
