Maulana Zamaludin Syidiq

GOLD RUNNER

Maulana Zamaludin Syidiq
0 comentários
Confiabilidade
77 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 82%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 851
Negociações com lucro:
1 385 (74.82%)
Negociações com perda:
466 (25.18%)
Melhor negociação:
1 804.40 USD
Pior negociação:
-799.04 USD
Lucro bruto:
31 014.28 USD (1 175 786 pips)
Perda bruta:
-14 844.13 USD (737 949 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (123.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 797.43 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
82.95%
Depósito máximo carregado:
24.01%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
5.84
Negociações longas:
1 844 (99.62%)
Negociações curtas:
7 (0.38%)
Fator de lucro:
2.09
Valor esperado:
8.74 USD
Lucro médio:
22.39 USD
Perda média:
-31.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-2 620.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 620.06 USD (8)
Crescimento mensal:
3.86%
Previsão anual:
50.41%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 172.17 USD
Máximo:
2 771.07 USD (5.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.01% (2 771.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.89% (11 361.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1851
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 16K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 438K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 804.40 USD
Pior negociação: -799 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +123.37 USD
Máxima perda consecutiva: -2 620.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 mais ...
Gold Runner 
Sem comentários
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 09:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.09 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 06:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 23:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 22:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
