- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 851
Negociações com lucro:
1 385 (74.82%)
Negociações com perda:
466 (25.18%)
Melhor negociação:
1 804.40 USD
Pior negociação:
-799.04 USD
Lucro bruto:
31 014.28 USD (1 175 786 pips)
Perda bruta:
-14 844.13 USD (737 949 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (123.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 797.43 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
82.95%
Depósito máximo carregado:
24.01%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
5.84
Negociações longas:
1 844 (99.62%)
Negociações curtas:
7 (0.38%)
Fator de lucro:
2.09
Valor esperado:
8.74 USD
Lucro médio:
22.39 USD
Perda média:
-31.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-2 620.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 620.06 USD (8)
Crescimento mensal:
3.86%
Previsão anual:
50.41%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 172.17 USD
Máximo:
2 771.07 USD (5.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.01% (2 771.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.89% (11 361.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1851
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|438K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 804.40 USD
Pior negociação: -799 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +123.37 USD
Máxima perda consecutiva: -2 620.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
Gold Runner
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
82%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
77
99%
1 851
74%
83%
2.08
8.74
USD
USD
28%
1:200