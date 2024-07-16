SeñalesSecciones
Maulana Zamaludin Syidiq

GOLD RUNNER

Maulana Zamaludin Syidiq
0 comentarios
Fiabilidad
77 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 82%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 851
Transacciones Rentables:
1 385 (74.82%)
Transacciones Irrentables:
466 (25.18%)
Mejor transacción:
1 804.40 USD
Peor transacción:
-799.04 USD
Beneficio Bruto:
31 014.28 USD (1 175 786 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 844.13 USD (737 949 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (123.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 797.43 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
82.95%
Carga máxima del depósito:
24.01%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
5.84
Transacciones Largas:
1 844 (99.62%)
Transacciones Cortas:
7 (0.38%)
Factor de Beneficio:
2.09
Beneficio Esperado:
8.74 USD
Beneficio medio:
22.39 USD
Pérdidas medias:
-31.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-2 620.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 620.06 USD (8)
Crecimiento al mes:
3.98%
Pronóstico anual:
50.41%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 172.17 USD
Máxima:
2 771.07 USD (5.48%)
Reducción relativa:
De balance:
11.01% (2 771.07 USD)
De fondos:
27.89% (11 361.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1851
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 16K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 438K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 804.40 USD
Peor transacción: -799 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +123.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 620.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
otros 10...
Gold Runner 
No hay comentarios
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.21 09:51
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.09 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 06:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.26 16:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.10.16 23:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 22:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 10:25
No swaps are charged
2025.10.09 05:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.10.06 18:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
