Maulana Zamaludin Syidiq

GOLD RUNNER

Maulana Zamaludin Syidiq
0 recensioni
Affidabilità
64 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 63%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 545
Profit Trade:
1 140 (73.78%)
Loss Trade:
405 (26.21%)
Best Trade:
1 804.40 USD
Worst Trade:
-799.04 USD
Profitto lordo:
26 543.04 USD (920 465 pips)
Perdita lorda:
-13 396.06 USD (628 420 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (123.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 797.43 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
88.94%
Massimo carico di deposito:
24.01%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
4.74
Long Trade:
1 538 (99.55%)
Short Trade:
7 (0.45%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
8.51 USD
Profitto medio:
23.28 USD
Perdita media:
-33.08 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2 620.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 620.06 USD (8)
Crescita mensile:
2.57%
Previsione annuale:
33.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 172.17 USD
Massimale:
2 771.07 USD (5.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.01% (2 771.07 USD)
Per equità:
27.89% (11 361.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1545
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 292K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 804.40 USD
Worst Trade: -799 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +123.37 USD
Massima perdita consecutiva: -2 620.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Gold Runner 
Non ci sono recensioni
2025.09.23 00:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 08:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 03:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 18:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 16:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.29 22:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 01:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 12:19
No swaps are charged
2025.06.26 10:34
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 12:49
No swaps are charged
2025.06.23 12:49
No swaps are charged
2025.06.23 11:48
No swaps are charged on the signal account
2025.04.30 05:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 09:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.11 10:32
No swaps are charged
2025.01.11 10:32
No swaps are charged
2025.01.07 16:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.