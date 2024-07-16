- Crescita
Trade:
1 545
Profit Trade:
1 140 (73.78%)
Loss Trade:
405 (26.21%)
Best Trade:
1 804.40 USD
Worst Trade:
-799.04 USD
Profitto lordo:
26 543.04 USD (920 465 pips)
Perdita lorda:
-13 396.06 USD (628 420 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (123.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 797.43 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
88.94%
Massimo carico di deposito:
24.01%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
4.74
Long Trade:
1 538 (99.55%)
Short Trade:
7 (0.45%)
Fattore di profitto:
1.98
Profitto previsto:
8.51 USD
Profitto medio:
23.28 USD
Perdita media:
-33.08 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2 620.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 620.06 USD (8)
Crescita mensile:
2.57%
Previsione annuale:
33.08%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 172.17 USD
Massimale:
2 771.07 USD (5.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.01% (2 771.07 USD)
Per equità:
27.89% (11 361.79 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1545
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|292K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 804.40 USD
Worst Trade: -799 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +123.37 USD
Massima perdita consecutiva: -2 620.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
Gold Runner
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
63%
0
0
USD
USD
28K
USD
USD
64
99%
1 545
73%
89%
1.98
8.51
USD
USD
28%
1:200