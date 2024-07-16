- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 851
利益トレード:
1 385 (74.82%)
損失トレード:
466 (25.18%)
ベストトレード:
1 804.40 USD
最悪のトレード:
-799.04 USD
総利益:
31 014.28 USD (1 175 786 pips)
総損失:
-14 844.13 USD (737 949 pips)
最大連続の勝ち:
22 (123.37 USD)
最大連続利益:
2 797.43 USD (5)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
82.95%
最大入金額:
24.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
5.84
長いトレード:
1 844 (99.62%)
短いトレード:
7 (0.38%)
プロフィットファクター:
2.09
期待されたペイオフ:
8.74 USD
平均利益:
22.39 USD
平均損失:
-31.85 USD
最大連続の負け:
8 (-2 620.06 USD)
最大連続損失:
-2 620.06 USD (8)
月間成長:
3.59%
年間予想:
46.16%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 172.17 USD
最大の:
2 771.07 USD (5.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.01% (2 771.07 USD)
エクイティによる:
27.89% (11 361.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1851
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|438K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 804.40 USD
最悪のトレード: -799 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +123.37 USD
最大連続損失: -2 620.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
10 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Gold Runner
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
82%
0
0
USD
USD
27K
USD
USD
77
99%
1 851
74%
83%
2.08
8.74
USD
USD
28%
1:200