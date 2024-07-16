- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 849
盈利交易:
1 383 (74.79%)
亏损交易:
466 (25.20%)
最好交易:
1 804.40 USD
最差交易:
-799.04 USD
毛利:
30 994.28 USD (1 173 787 pips)
毛利亏损:
-14 844.13 USD (737 949 pips)
最大连续赢利:
22 (123.37 USD)
最大连续盈利:
2 797.43 USD (5)
夏普比率:
0.11
交易活动:
82.95%
最大入金加载:
24.01%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
17 小时
采收率:
5.83
长期交易:
1 842 (99.62%)
短期交易:
7 (0.38%)
利润因子:
2.09
预期回报:
8.73 USD
平均利润:
22.41 USD
平均损失:
-31.85 USD
最大连续失误:
8 (-2 620.06 USD)
最大连续亏损:
-2 620.06 USD (8)
每月增长:
4.13%
年度预测:
51.76%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 172.17 USD
最大值:
2 771.07 USD (5.48%)
相对跌幅:
结余:
11.01% (2 771.07 USD)
净值:
27.89% (11 361.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1849
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|16K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|436K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 804.40 USD
最差交易: -799 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +123.37 USD
最大连续亏损: -2 620.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
