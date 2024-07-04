SinyallerBölümler
Igor Holko

Scalper Investor FPMarkets

Igor Holko
0 inceleme
Güvenilirlik
66 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 45%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
710
Kârla kapanan işlemler:
543 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
167 (23.52%)
En iyi işlem:
64.26 USD
En kötü işlem:
-390.80 USD
Brüt kâr:
4 301.01 USD (163 481 pips)
Brüt zarar:
-4 096.58 USD (113 165 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (52.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
251.51 USD (9)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
82.56%
Maks. mevduat yükü:
26.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
375 (52.82%)
Satış işlemleri:
335 (47.18%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
7.92 USD
Ortalama zarar:
-24.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-330.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-390.80 USD (1)
Aylık büyüme:
2.60%
Yıllık tahmin:
31.90%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
158.30 USD
Maksimum:
856.42 USD (64.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.44% (649.10 USD)
Varlığa göre:
87.29% (696.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 303
NZDUSD.r 99
AUDCAD.r 56
NZDCAD.r 40
GBPUSD.r 34
EURAUD.r 30
EURGBP.r 30
AUDSGD.r 29
USDSGD.r 16
EURNZD.r 16
EURUSD.r 15
AUDNZD.r 12
EURCAD.r 12
AUDUSD.r 9
USDCAD.r 6
EURCHF.r 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 91
NZDUSD.r -416
AUDCAD.r 126
NZDCAD.r 110
GBPUSD.r 41
EURAUD.r 11
EURGBP.r 19
AUDSGD.r 29
USDSGD.r 22
EURNZD.r 8
EURUSD.r 91
AUDNZD.r 40
EURCAD.r 77
AUDUSD.r -50
USDCAD.r 1
EURCHF.r 7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 17K
NZDUSD.r -17K
AUDCAD.r 14K
NZDCAD.r 15K
GBPUSD.r 1.3K
EURAUD.r 918
EURGBP.r 450
AUDSGD.r 1.9K
USDSGD.r 1.2K
EURNZD.r 2.6K
EURUSD.r 3.5K
AUDNZD.r 6.7K
EURCAD.r 4.8K
AUDUSD.r -1.4K
USDCAD.r 141
EURCHF.r 287
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.26 USD
En kötü işlem: -391 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +52.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -330.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 03:27
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 05:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.03 05:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 00:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.08 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 06:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 06:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 02:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
