Igor Holko

Scalper Inv a OMA FPMarkets

Igor Holko
Confiabilidade
79 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 72%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 119
Negociações com lucro:
889 (79.44%)
Negociações com perda:
230 (20.55%)
Melhor negociação:
64.26 USD
Pior negociação:
-390.80 USD
Lucro bruto:
5 304.30 USD (229 350 pips)
Perda bruta:
-4 890.40 USD (158 700 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (99.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
251.51 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
85.57%
Depósito máximo carregado:
26.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.48
Negociações longas:
559 (49.96%)
Negociações curtas:
560 (50.04%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.37 USD
Lucro médio:
5.97 USD
Perda média:
-21.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-330.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-390.80 USD (1)
Crescimento mensal:
6.05%
Previsão anual:
74.45%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
158.30 USD
Máximo:
856.42 USD (64.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.44% (649.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
87.29% (696.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.r 303
NZDUSD.r 127
AUDCAD.r 121
EURAUD.r 79
NZDCAD.r 63
EURGBP.r 60
AUDSGD.r 58
GBPUSD.r 56
EURCAD.r 38
EURNZD.r 37
EURUSD.r 34
USDSGD.r 22
USDCAD.r 21
AUDUSD.r 21
GBPCAD.r 18
AUDNZD.r 12
GBPAUD.r 11
CADCHF.r 10
EURCHF.r 9
AUDCHF.r 9
USDCHF.r 7
EURSGD.r 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.r 91
NZDUSD.r -482
AUDCAD.r 217
EURAUD.r 8
NZDCAD.r 140
EURGBP.r 36
AUDSGD.r 63
GBPUSD.r 66
EURCAD.r 79
EURNZD.r 3
EURUSD.r 92
USDSGD.r -32
USDCAD.r 26
AUDUSD.r -45
GBPCAD.r 32
AUDNZD.r 40
GBPAUD.r 12
CADCHF.r 11
EURCHF.r 12
AUDCHF.r 39
USDCHF.r 5
EURSGD.r 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.r 17K
NZDUSD.r -19K
AUDCAD.r 22K
EURAUD.r 803
NZDCAD.r 17K
EURGBP.r 1.9K
AUDSGD.r 4.3K
GBPUSD.r -452
EURCAD.r 8.3K
EURNZD.r -1.9K
EURUSD.r 4.7K
USDSGD.r -2.1K
USDCAD.r 2K
AUDUSD.r -1.2K
GBPCAD.r 2.7K
AUDNZD.r 6.7K
GBPAUD.r 4.1K
CADCHF.r 895
EURCHF.r 605
AUDCHF.r 1.6K
USDCHF.r 593
EURSGD.r 397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +64.26 USD
Pior negociação: -391 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +99.39 USD
Máxima perda consecutiva: -330.32 USD

2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.26 03:27
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 05:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.03 05:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 00:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.08 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 06:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

