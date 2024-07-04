- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 119
Negociações com lucro:
889 (79.44%)
Negociações com perda:
230 (20.55%)
Melhor negociação:
64.26 USD
Pior negociação:
-390.80 USD
Lucro bruto:
5 304.30 USD (229 350 pips)
Perda bruta:
-4 890.40 USD (158 700 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
40 (99.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
251.51 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
85.57%
Depósito máximo carregado:
26.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
0.48
Negociações longas:
559 (49.96%)
Negociações curtas:
560 (50.04%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.37 USD
Lucro médio:
5.97 USD
Perda média:
-21.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-330.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-390.80 USD (1)
Crescimento mensal:
6.05%
Previsão anual:
74.45%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
158.30 USD
Máximo:
856.42 USD (64.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.44% (649.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
87.29% (696.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|303
|NZDUSD.r
|127
|AUDCAD.r
|121
|EURAUD.r
|79
|NZDCAD.r
|63
|EURGBP.r
|60
|AUDSGD.r
|58
|GBPUSD.r
|56
|EURCAD.r
|38
|EURNZD.r
|37
|EURUSD.r
|34
|USDSGD.r
|22
|USDCAD.r
|21
|AUDUSD.r
|21
|GBPCAD.r
|18
|AUDNZD.r
|12
|GBPAUD.r
|11
|CADCHF.r
|10
|EURCHF.r
|9
|AUDCHF.r
|9
|USDCHF.r
|7
|EURSGD.r
|3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|91
|NZDUSD.r
|-482
|AUDCAD.r
|217
|EURAUD.r
|8
|NZDCAD.r
|140
|EURGBP.r
|36
|AUDSGD.r
|63
|GBPUSD.r
|66
|EURCAD.r
|79
|EURNZD.r
|3
|EURUSD.r
|92
|USDSGD.r
|-32
|USDCAD.r
|26
|AUDUSD.r
|-45
|GBPCAD.r
|32
|AUDNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|12
|CADCHF.r
|11
|EURCHF.r
|12
|AUDCHF.r
|39
|USDCHF.r
|5
|EURSGD.r
|3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|17K
|NZDUSD.r
|-19K
|AUDCAD.r
|22K
|EURAUD.r
|803
|NZDCAD.r
|17K
|EURGBP.r
|1.9K
|AUDSGD.r
|4.3K
|GBPUSD.r
|-452
|EURCAD.r
|8.3K
|EURNZD.r
|-1.9K
|EURUSD.r
|4.7K
|USDSGD.r
|-2.1K
|USDCAD.r
|2K
|AUDUSD.r
|-1.2K
|GBPCAD.r
|2.7K
|AUDNZD.r
|6.7K
|GBPAUD.r
|4.1K
|CADCHF.r
|895
|EURCHF.r
|605
|AUDCHF.r
|1.6K
|USDCHF.r
|593
|EURSGD.r
|397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +64.26 USD
Pior negociação: -391 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +99.39 USD
Máxima perda consecutiva: -330.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
