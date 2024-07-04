シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Scalper Inv a OMA FPMarkets
Igor Holko

Scalper Inv a OMA FPMarkets

Igor Holko
レビュー0件
信頼性
79週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 72%
FPMarketsLLC-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 119
利益トレード:
889 (79.44%)
損失トレード:
230 (20.55%)
ベストトレード:
64.26 USD
最悪のトレード:
-390.80 USD
総利益:
5 304.30 USD (229 350 pips)
総損失:
-4 890.40 USD (158 700 pips)
最大連続の勝ち:
40 (99.39 USD)
最大連続利益:
251.51 USD (9)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
85.57%
最大入金額:
26.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.48
長いトレード:
559 (49.96%)
短いトレード:
560 (50.04%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.37 USD
平均利益:
5.97 USD
平均損失:
-21.26 USD
最大連続の負け:
8 (-330.32 USD)
最大連続損失:
-390.80 USD (1)
月間成長:
5.82%
年間予想:
70.57%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
158.30 USD
最大の:
856.42 USD (64.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.44% (649.10 USD)
エクイティによる:
87.29% (696.64 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.r 303
NZDUSD.r 127
AUDCAD.r 121
EURAUD.r 79
NZDCAD.r 63
EURGBP.r 60
AUDSGD.r 58
GBPUSD.r 56
EURCAD.r 38
EURNZD.r 37
EURUSD.r 34
USDSGD.r 22
USDCAD.r 21
AUDUSD.r 21
GBPCAD.r 18
AUDNZD.r 12
GBPAUD.r 11
CADCHF.r 10
EURCHF.r 9
AUDCHF.r 9
USDCHF.r 7
EURSGD.r 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.r 91
NZDUSD.r -482
AUDCAD.r 217
EURAUD.r 8
NZDCAD.r 140
EURGBP.r 36
AUDSGD.r 63
GBPUSD.r 66
EURCAD.r 79
EURNZD.r 3
EURUSD.r 92
USDSGD.r -32
USDCAD.r 26
AUDUSD.r -45
GBPCAD.r 32
AUDNZD.r 40
GBPAUD.r 12
CADCHF.r 11
EURCHF.r 12
AUDCHF.r 39
USDCHF.r 5
EURSGD.r 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.r 17K
NZDUSD.r -19K
AUDCAD.r 22K
EURAUD.r 803
NZDCAD.r 17K
EURGBP.r 1.9K
AUDSGD.r 4.3K
GBPUSD.r -452
EURCAD.r 8.3K
EURNZD.r -1.9K
EURUSD.r 4.7K
USDSGD.r -2.1K
USDCAD.r 2K
AUDUSD.r -1.2K
GBPCAD.r 2.7K
AUDNZD.r 6.7K
GBPAUD.r 4.1K
CADCHF.r 895
EURCHF.r 605
AUDCHF.r 1.6K
USDCHF.r 593
EURSGD.r 397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +64.26 USD
最悪のトレード: -391 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +99.39 USD
最大連続損失: -330.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.26 03:27
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 05:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.03 05:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 00:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.08 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 06:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Scalper Inv a OMA FPMarkets
100 USD/月
72%
0
0
USD
1.3K
USD
79
96%
1 119
79%
86%
1.08
0.37
USD
87%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください