トレード:
1 119
利益トレード:
889 (79.44%)
損失トレード:
230 (20.55%)
ベストトレード:
64.26 USD
最悪のトレード:
-390.80 USD
総利益:
5 304.30 USD (229 350 pips)
総損失:
-4 890.40 USD (158 700 pips)
最大連続の勝ち:
40 (99.39 USD)
最大連続利益:
251.51 USD (9)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
85.57%
最大入金額:
26.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
0.48
長いトレード:
559 (49.96%)
短いトレード:
560 (50.04%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.37 USD
平均利益:
5.97 USD
平均損失:
-21.26 USD
最大連続の負け:
8 (-330.32 USD)
最大連続損失:
-390.80 USD (1)
月間成長:
5.82%
年間予想:
70.57%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
158.30 USD
最大の:
856.42 USD (64.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.44% (649.10 USD)
エクイティによる:
87.29% (696.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|303
|NZDUSD.r
|127
|AUDCAD.r
|121
|EURAUD.r
|79
|NZDCAD.r
|63
|EURGBP.r
|60
|AUDSGD.r
|58
|GBPUSD.r
|56
|EURCAD.r
|38
|EURNZD.r
|37
|EURUSD.r
|34
|USDSGD.r
|22
|USDCAD.r
|21
|AUDUSD.r
|21
|GBPCAD.r
|18
|AUDNZD.r
|12
|GBPAUD.r
|11
|CADCHF.r
|10
|EURCHF.r
|9
|AUDCHF.r
|9
|USDCHF.r
|7
|EURSGD.r
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|91
|NZDUSD.r
|-482
|AUDCAD.r
|217
|EURAUD.r
|8
|NZDCAD.r
|140
|EURGBP.r
|36
|AUDSGD.r
|63
|GBPUSD.r
|66
|EURCAD.r
|79
|EURNZD.r
|3
|EURUSD.r
|92
|USDSGD.r
|-32
|USDCAD.r
|26
|AUDUSD.r
|-45
|GBPCAD.r
|32
|AUDNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|12
|CADCHF.r
|11
|EURCHF.r
|12
|AUDCHF.r
|39
|USDCHF.r
|5
|EURSGD.r
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|17K
|NZDUSD.r
|-19K
|AUDCAD.r
|22K
|EURAUD.r
|803
|NZDCAD.r
|17K
|EURGBP.r
|1.9K
|AUDSGD.r
|4.3K
|GBPUSD.r
|-452
|EURCAD.r
|8.3K
|EURNZD.r
|-1.9K
|EURUSD.r
|4.7K
|USDSGD.r
|-2.1K
|USDCAD.r
|2K
|AUDUSD.r
|-1.2K
|GBPCAD.r
|2.7K
|AUDNZD.r
|6.7K
|GBPAUD.r
|4.1K
|CADCHF.r
|895
|EURCHF.r
|605
|AUDCHF.r
|1.6K
|USDCHF.r
|593
|EURSGD.r
|397
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +64.26 USD
最悪のトレード: -391 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +99.39 USD
最大連続損失: -330.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
