Igor Holko

Scalper Inv a OMA FPMarkets

Igor Holko
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
79 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 73%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 122
Gewinntrades:
892 (79.50%)
Verlusttrades:
230 (20.50%)
Bester Trade:
64.26 USD
Schlechtester Trade:
-390.80 USD
Bruttoprofit:
5 306.69 USD (229 601 pips)
Bruttoverlust:
-4 890.50 USD (158 700 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
40 (99.39 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
251.51 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
85.57%
Max deposit load:
26.26%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
0.49
Long-Positionen:
561 (50.00%)
Short-Positionen:
561 (50.00%)
Profit-Faktor:
1.09
Mathematische Gewinnerwartung:
0.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-330.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-390.80 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.40%
Jahresprognose:
65.51%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
158.30 USD
Maximaler:
856.42 USD (64.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.44% (649.10 USD)
Kapital:
87.29% (696.64 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.r 303
NZDUSD.r 127
AUDCAD.r 122
EURAUD.r 79
NZDCAD.r 63
EURGBP.r 60
AUDSGD.r 58
GBPUSD.r 56
EURCAD.r 39
EURNZD.r 37
EURUSD.r 34
USDSGD.r 22
USDCAD.r 21
AUDUSD.r 21
GBPCAD.r 18
AUDNZD.r 12
GBPAUD.r 11
AUDCHF.r 10
CADCHF.r 10
EURCHF.r 9
USDCHF.r 7
EURSGD.r 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.r 91
NZDUSD.r -482
AUDCAD.r 218
EURAUD.r 8
NZDCAD.r 140
EURGBP.r 36
AUDSGD.r 63
GBPUSD.r 66
EURCAD.r 80
EURNZD.r 3
EURUSD.r 92
USDSGD.r -32
USDCAD.r 26
AUDUSD.r -45
GBPCAD.r 32
AUDNZD.r 40
GBPAUD.r 12
AUDCHF.r 40
CADCHF.r 11
EURCHF.r 12
USDCHF.r 5
EURSGD.r 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.r 17K
NZDUSD.r -19K
AUDCAD.r 22K
EURAUD.r 803
NZDCAD.r 17K
EURGBP.r 1.9K
AUDSGD.r 4.3K
GBPUSD.r -452
EURCAD.r 8.3K
EURNZD.r -1.9K
EURUSD.r 4.7K
USDSGD.r -2.1K
USDCAD.r 2K
AUDUSD.r -1.2K
GBPCAD.r 2.7K
AUDNZD.r 6.7K
GBPAUD.r 4.1K
AUDCHF.r 1.7K
CADCHF.r 895
EURCHF.r 605
USDCHF.r 593
EURSGD.r 397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +64.26 USD
Schlechtester Trade: -391 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +99.39 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -330.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.26 03:27
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 05:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.03 05:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 00:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.08 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 06:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
