Сигналы / MetaTrader 5 / Scalper Inv a OMA FPMarkets
Igor Holko

Scalper Inv a OMA FPMarkets

Igor Holko
0 отзывов
Надежность
79 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2024 72%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 115
Прибыльных трейдов:
885 (79.37%)
Убыточных трейдов:
230 (20.63%)
Лучший трейд:
64.26 USD
Худший трейд:
-390.80 USD
Общая прибыль:
5 298.73 USD (228 782 pips)
Общий убыток:
-4 890.13 USD (158 700 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (99.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
251.51 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
85.57%
Макс. загрузка депозита:
26.26%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.48
Длинных трейдов:
557 (49.96%)
Коротких трейдов:
558 (50.04%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.37 USD
Средняя прибыль:
5.99 USD
Средний убыток:
-21.26 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-330.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-390.80 USD (1)
Прирост в месяц:
6.43%
Годовой прогноз:
78.43%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
158.30 USD
Максимальная:
856.42 USD (64.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.44% (649.10 USD)
По эквити:
87.29% (696.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 303
NZDUSD.r 126
AUDCAD.r 121
EURAUD.r 79
NZDCAD.r 63
EURGBP.r 60
AUDSGD.r 58
GBPUSD.r 56
EURCAD.r 37
EURNZD.r 36
EURUSD.r 33
USDSGD.r 22
USDCAD.r 21
AUDUSD.r 21
GBPCAD.r 18
AUDNZD.r 12
GBPAUD.r 11
CADCHF.r 10
EURCHF.r 9
AUDCHF.r 9
USDCHF.r 7
EURSGD.r 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r 91
NZDUSD.r -483
AUDCAD.r 217
EURAUD.r 8
NZDCAD.r 140
EURGBP.r 36
AUDSGD.r 63
GBPUSD.r 66
EURCAD.r 78
EURNZD.r 3
EURUSD.r 89
USDSGD.r -32
USDCAD.r 26
AUDUSD.r -45
GBPCAD.r 32
AUDNZD.r 40
GBPAUD.r 12
CADCHF.r 11
EURCHF.r 12
AUDCHF.r 39
USDCHF.r 5
EURSGD.r 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r 17K
NZDUSD.r -19K
AUDCAD.r 22K
EURAUD.r 803
NZDCAD.r 17K
EURGBP.r 1.9K
AUDSGD.r 4.3K
GBPUSD.r -452
EURCAD.r 8.2K
EURNZD.r -2K
EURUSD.r 4.5K
USDSGD.r -2.1K
USDCAD.r 2K
AUDUSD.r -1.2K
GBPCAD.r 2.7K
AUDNZD.r 6.7K
GBPAUD.r 4.1K
CADCHF.r 895
EURCHF.r 605
AUDCHF.r 1.6K
USDCHF.r 593
EURSGD.r 397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +64.26 USD
Худший трейд: -391 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +99.39 USD
Макс. убыток в серии: -330.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.26 03:27
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 05:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.03 05:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 00:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.08 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 06:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Scalper Inv a OMA FPMarkets
100 USD в месяц
72%
0
0
USD
1.3K
USD
79
96%
1 115
79%
86%
1.08
0.37
USD
87%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.