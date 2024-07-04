- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 115
Прибыльных трейдов:
885 (79.37%)
Убыточных трейдов:
230 (20.63%)
Лучший трейд:
64.26 USD
Худший трейд:
-390.80 USD
Общая прибыль:
5 298.73 USD (228 782 pips)
Общий убыток:
-4 890.13 USD (158 700 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (99.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
251.51 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
85.57%
Макс. загрузка депозита:
26.26%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.48
Длинных трейдов:
557 (49.96%)
Коротких трейдов:
558 (50.04%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.37 USD
Средняя прибыль:
5.99 USD
Средний убыток:
-21.26 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-330.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-390.80 USD (1)
Прирост в месяц:
6.43%
Годовой прогноз:
78.43%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
158.30 USD
Максимальная:
856.42 USD (64.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.44% (649.10 USD)
По эквити:
87.29% (696.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|303
|NZDUSD.r
|126
|AUDCAD.r
|121
|EURAUD.r
|79
|NZDCAD.r
|63
|EURGBP.r
|60
|AUDSGD.r
|58
|GBPUSD.r
|56
|EURCAD.r
|37
|EURNZD.r
|36
|EURUSD.r
|33
|USDSGD.r
|22
|USDCAD.r
|21
|AUDUSD.r
|21
|GBPCAD.r
|18
|AUDNZD.r
|12
|GBPAUD.r
|11
|CADCHF.r
|10
|EURCHF.r
|9
|AUDCHF.r
|9
|USDCHF.r
|7
|EURSGD.r
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|91
|NZDUSD.r
|-483
|AUDCAD.r
|217
|EURAUD.r
|8
|NZDCAD.r
|140
|EURGBP.r
|36
|AUDSGD.r
|63
|GBPUSD.r
|66
|EURCAD.r
|78
|EURNZD.r
|3
|EURUSD.r
|89
|USDSGD.r
|-32
|USDCAD.r
|26
|AUDUSD.r
|-45
|GBPCAD.r
|32
|AUDNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|12
|CADCHF.r
|11
|EURCHF.r
|12
|AUDCHF.r
|39
|USDCHF.r
|5
|EURSGD.r
|3
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|17K
|NZDUSD.r
|-19K
|AUDCAD.r
|22K
|EURAUD.r
|803
|NZDCAD.r
|17K
|EURGBP.r
|1.9K
|AUDSGD.r
|4.3K
|GBPUSD.r
|-452
|EURCAD.r
|8.2K
|EURNZD.r
|-2K
|EURUSD.r
|4.5K
|USDSGD.r
|-2.1K
|USDCAD.r
|2K
|AUDUSD.r
|-1.2K
|GBPCAD.r
|2.7K
|AUDNZD.r
|6.7K
|GBPAUD.r
|4.1K
|CADCHF.r
|895
|EURCHF.r
|605
|AUDCHF.r
|1.6K
|USDCHF.r
|593
|EURSGD.r
|397
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
