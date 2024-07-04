SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Scalper Inv a OMA FPMarkets
Igor Holko

Scalper Inv a OMA FPMarkets

Igor Holko
0 comentarios
Fiabilidad
79 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2024 72%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 119
Transacciones Rentables:
889 (79.44%)
Transacciones Irrentables:
230 (20.55%)
Mejor transacción:
64.26 USD
Peor transacción:
-390.80 USD
Beneficio Bruto:
5 304.30 USD (229 350 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 890.40 USD (158 700 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
40 (99.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
251.51 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
85.57%
Carga máxima del depósito:
26.26%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
0.48
Transacciones Largas:
559 (49.96%)
Transacciones Cortas:
560 (50.04%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.37 USD
Beneficio medio:
5.97 USD
Pérdidas medias:
-21.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-330.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-390.80 USD (1)
Crecimiento al mes:
6.13%
Pronóstico anual:
74.45%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
158.30 USD
Máxima:
856.42 USD (64.44%)
Reducción relativa:
De balance:
50.44% (649.10 USD)
De fondos:
87.29% (696.64 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.r 303
NZDUSD.r 127
AUDCAD.r 121
EURAUD.r 79
NZDCAD.r 63
EURGBP.r 60
AUDSGD.r 58
GBPUSD.r 56
EURCAD.r 38
EURNZD.r 37
EURUSD.r 34
USDSGD.r 22
USDCAD.r 21
AUDUSD.r 21
GBPCAD.r 18
AUDNZD.r 12
GBPAUD.r 11
CADCHF.r 10
EURCHF.r 9
AUDCHF.r 9
USDCHF.r 7
EURSGD.r 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.r 91
NZDUSD.r -482
AUDCAD.r 217
EURAUD.r 8
NZDCAD.r 140
EURGBP.r 36
AUDSGD.r 63
GBPUSD.r 66
EURCAD.r 79
EURNZD.r 3
EURUSD.r 92
USDSGD.r -32
USDCAD.r 26
AUDUSD.r -45
GBPCAD.r 32
AUDNZD.r 40
GBPAUD.r 12
CADCHF.r 11
EURCHF.r 12
AUDCHF.r 39
USDCHF.r 5
EURSGD.r 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.r 17K
NZDUSD.r -19K
AUDCAD.r 22K
EURAUD.r 803
NZDCAD.r 17K
EURGBP.r 1.9K
AUDSGD.r 4.3K
GBPUSD.r -452
EURCAD.r 8.3K
EURNZD.r -1.9K
EURUSD.r 4.7K
USDSGD.r -2.1K
USDCAD.r 2K
AUDUSD.r -1.2K
GBPCAD.r 2.7K
AUDNZD.r 6.7K
GBPAUD.r 4.1K
CADCHF.r 895
EURCHF.r 605
AUDCHF.r 1.6K
USDCHF.r 593
EURSGD.r 397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +64.26 USD
Peor transacción: -391 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +99.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -330.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.10.17 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 07:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.26 03:27
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 05:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.03 05:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 00:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.08 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 06:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Scalper Inv a OMA FPMarkets
100 USD al mes
72%
0
0
USD
1.3K
USD
79
96%
1 119
79%
86%
1.08
0.37
USD
87%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.