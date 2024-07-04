- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 115
盈利交易:
885 (79.37%)
亏损交易:
230 (20.63%)
最好交易:
64.26 USD
最差交易:
-390.80 USD
毛利:
5 298.73 USD (228 782 pips)
毛利亏损:
-4 890.13 USD (158 700 pips)
最大连续赢利:
40 (99.39 USD)
最大连续盈利:
251.51 USD (9)
夏普比率:
0.04
交易活动:
85.57%
最大入金加载:
26.26%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
31
平均持有时间:
3 天
采收率:
0.48
长期交易:
557 (49.96%)
短期交易:
558 (50.04%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.37 USD
平均利润:
5.99 USD
平均损失:
-21.26 USD
最大连续失误:
8 (-330.32 USD)
最大连续亏损:
-390.80 USD (1)
每月增长:
6.08%
年度预测:
74.74%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
158.30 USD
最大值:
856.42 USD (64.44%)
相对跌幅:
结余:
50.44% (649.10 USD)
净值:
87.29% (696.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|303
|NZDUSD.r
|126
|AUDCAD.r
|121
|EURAUD.r
|79
|NZDCAD.r
|63
|EURGBP.r
|60
|AUDSGD.r
|58
|GBPUSD.r
|56
|EURCAD.r
|37
|EURNZD.r
|36
|EURUSD.r
|33
|USDSGD.r
|22
|USDCAD.r
|21
|AUDUSD.r
|21
|GBPCAD.r
|18
|AUDNZD.r
|12
|GBPAUD.r
|11
|CADCHF.r
|10
|EURCHF.r
|9
|AUDCHF.r
|9
|USDCHF.r
|7
|EURSGD.r
|3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|91
|NZDUSD.r
|-483
|AUDCAD.r
|217
|EURAUD.r
|8
|NZDCAD.r
|140
|EURGBP.r
|36
|AUDSGD.r
|63
|GBPUSD.r
|66
|EURCAD.r
|78
|EURNZD.r
|3
|EURUSD.r
|89
|USDSGD.r
|-32
|USDCAD.r
|26
|AUDUSD.r
|-45
|GBPCAD.r
|32
|AUDNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|12
|CADCHF.r
|11
|EURCHF.r
|12
|AUDCHF.r
|39
|USDCHF.r
|5
|EURSGD.r
|3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|17K
|NZDUSD.r
|-19K
|AUDCAD.r
|22K
|EURAUD.r
|803
|NZDCAD.r
|17K
|EURGBP.r
|1.9K
|AUDSGD.r
|4.3K
|GBPUSD.r
|-452
|EURCAD.r
|8.2K
|EURNZD.r
|-2K
|EURUSD.r
|4.5K
|USDSGD.r
|-2.1K
|USDCAD.r
|2K
|AUDUSD.r
|-1.2K
|GBPCAD.r
|2.7K
|AUDNZD.r
|6.7K
|GBPAUD.r
|4.1K
|CADCHF.r
|895
|EURCHF.r
|605
|AUDCHF.r
|1.6K
|USDCHF.r
|593
|EURSGD.r
|397
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +64.26 USD
最差交易: -391 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +99.39 USD
最大连续亏损: -330.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
72%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
79
96%
1 115
79%
86%
1.08
0.37
USD
USD
87%
1:500