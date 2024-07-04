- 자본
- 축소
트레이드:
1 162
이익 거래:
923 (79.43%)
손실 거래:
239 (20.57%)
최고의 거래:
64.26 USD
최악의 거래:
-390.80 USD
총 수익:
5 439.53 USD (238 582 pips)
총 손실:
-5 139.71 USD (176 473 pips)
연속 최대 이익:
40 (99.39 USD)
연속 최대 이익:
251.51 USD (9)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
85.57%
최대 입금량:
26.26%
최근 거래:
22 분 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
0.35
롱(주식매수):
583 (50.17%)
숏(주식차입매도):
579 (49.83%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.26 USD
평균 이익:
5.89 USD
평균 손실:
-21.51 USD
연속 최대 손실:
8 (-330.32 USD)
연속 최대 손실:
-390.80 USD (1)
월별 성장률:
-4.91%
연간 예측:
-59.53%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
158.30 USD
최대한의:
856.42 USD (64.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
50.44% (649.10 USD)
자본금별:
87.29% (696.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|303
|NZDUSD.r
|128
|AUDCAD.r
|126
|EURAUD.r
|86
|NZDCAD.r
|65
|EURGBP.r
|60
|AUDSGD.r
|59
|GBPUSD.r
|59
|EURCAD.r
|42
|EURNZD.r
|40
|EURUSD.r
|39
|AUDUSD.r
|23
|USDSGD.r
|22
|USDCAD.r
|22
|GBPCAD.r
|22
|AUDNZD.r
|12
|GBPAUD.r
|12
|CADCHF.r
|11
|AUDCHF.r
|10
|EURCHF.r
|9
|USDCHF.r
|9
|EURSGD.r
|3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.r
|91
|NZDUSD.r
|-486
|AUDCAD.r
|170
|EURAUD.r
|-148
|NZDCAD.r
|144
|EURGBP.r
|36
|AUDSGD.r
|104
|GBPUSD.r
|87
|EURCAD.r
|87
|EURNZD.r
|18
|EURUSD.r
|106
|AUDUSD.r
|-71
|USDSGD.r
|-32
|USDCAD.r
|26
|GBPCAD.r
|44
|AUDNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|15
|CADCHF.r
|14
|AUDCHF.r
|40
|EURCHF.r
|12
|USDCHF.r
|5
|EURSGD.r
|3
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.r
|17K
|NZDUSD.r
|-19K
|AUDCAD.r
|19K
|EURAUD.r
|-9.4K
|NZDCAD.r
|18K
|EURGBP.r
|1.9K
|AUDSGD.r
|5.6K
|GBPUSD.r
|412
|EURCAD.r
|9.1K
|EURNZD.r
|-140
|EURUSD.r
|5.5K
|AUDUSD.r
|-3.7K
|USDSGD.r
|-2.1K
|USDCAD.r
|2K
|GBPCAD.r
|3.9K
|AUDNZD.r
|6.7K
|GBPAUD.r
|4.5K
|CADCHF.r
|1.1K
|AUDCHF.r
|1.7K
|EURCHF.r
|605
|USDCHF.r
|477
|EURSGD.r
|397
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +64.26 USD
최악의 거래: -391 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +99.39 USD
연속 최대 손실: -330.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
