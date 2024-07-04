SignauxSections
Igor Holko

Scalper Investor FPMarkets

Igor Holko
0 avis
Fiabilité
66 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 44%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
709
Bénéfice trades:
542 (76.44%)
Perte trades:
167 (23.55%)
Meilleure transaction:
64.26 USD
Pire transaction:
-390.80 USD
Bénéfice brut:
4 295.13 USD (163 286 pips)
Perte brute:
-4 096.44 USD (113 165 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (52.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
251.51 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
82.56%
Charge de dépôt maximale:
26.26%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.23
Longs trades:
374 (52.75%)
Courts trades:
335 (47.25%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.28 USD
Bénéfice moyen:
7.92 USD
Perte moyenne:
-24.53 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-330.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-390.80 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.10%
Prévision annuelle:
28.23%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
158.30 USD
Maximal:
856.42 USD (64.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.44% (649.10 USD)
Par fonds propres:
87.29% (696.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 303
NZDUSD.r 99
AUDCAD.r 56
NZDCAD.r 40
GBPUSD.r 33
EURAUD.r 30
EURGBP.r 30
AUDSGD.r 29
USDSGD.r 16
EURNZD.r 16
EURUSD.r 15
AUDNZD.r 12
EURCAD.r 12
AUDUSD.r 9
USDCAD.r 6
EURCHF.r 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r 91
NZDUSD.r -416
AUDCAD.r 126
NZDCAD.r 110
GBPUSD.r 35
EURAUD.r 11
EURGBP.r 19
AUDSGD.r 29
USDSGD.r 22
EURNZD.r 8
EURUSD.r 91
AUDNZD.r 40
EURCAD.r 77
AUDUSD.r -50
USDCAD.r 1
EURCHF.r 7
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 17K
NZDUSD.r -17K
AUDCAD.r 14K
NZDCAD.r 15K
GBPUSD.r 1.1K
EURAUD.r 918
EURGBP.r 450
AUDSGD.r 1.9K
USDSGD.r 1.2K
EURNZD.r 2.6K
EURUSD.r 3.5K
AUDNZD.r 6.7K
EURCAD.r 4.8K
AUDUSD.r -1.4K
USDCAD.r 141
EURCHF.r 287
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.26 USD
Pire transaction: -391 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +52.08 USD
Perte consécutive maximale: -330.32 USD

2025.09.26 03:27
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 05:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.03 05:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 00:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.08 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 06:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 06:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 02:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
