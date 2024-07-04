SegnaliSezioni
Igor Holko

Scalper Investor FPMarkets

Igor Holko
0 recensioni
Affidabilità
66 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 45%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
710
Profit Trade:
543 (76.47%)
Loss Trade:
167 (23.52%)
Best Trade:
64.26 USD
Worst Trade:
-390.80 USD
Profitto lordo:
4 301.01 USD (163 481 pips)
Perdita lorda:
-4 096.58 USD (113 165 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (52.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
251.51 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
82.56%
Massimo carico di deposito:
26.26%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
375 (52.82%)
Short Trade:
335 (47.18%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.29 USD
Profitto medio:
7.92 USD
Perdita media:
-24.53 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-330.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-390.80 USD (1)
Crescita mensile:
2.64%
Previsione annuale:
31.90%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
158.30 USD
Massimale:
856.42 USD (64.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.44% (649.10 USD)
Per equità:
87.29% (696.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 303
NZDUSD.r 99
AUDCAD.r 56
NZDCAD.r 40
GBPUSD.r 34
EURAUD.r 30
EURGBP.r 30
AUDSGD.r 29
USDSGD.r 16
EURNZD.r 16
EURUSD.r 15
AUDNZD.r 12
EURCAD.r 12
AUDUSD.r 9
USDCAD.r 6
EURCHF.r 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r 91
NZDUSD.r -416
AUDCAD.r 126
NZDCAD.r 110
GBPUSD.r 41
EURAUD.r 11
EURGBP.r 19
AUDSGD.r 29
USDSGD.r 22
EURNZD.r 8
EURUSD.r 91
AUDNZD.r 40
EURCAD.r 77
AUDUSD.r -50
USDCAD.r 1
EURCHF.r 7
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 17K
NZDUSD.r -17K
AUDCAD.r 14K
NZDCAD.r 15K
GBPUSD.r 1.3K
EURAUD.r 918
EURGBP.r 450
AUDSGD.r 1.9K
USDSGD.r 1.2K
EURNZD.r 2.6K
EURUSD.r 3.5K
AUDNZD.r 6.7K
EURCAD.r 4.8K
AUDUSD.r -1.4K
USDCAD.r 141
EURCHF.r 287
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.26 USD
Worst Trade: -391 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.08 USD
Massima perdita consecutiva: -330.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 03:27
No swaps are charged on the signal account
2025.05.08 05:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.06 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.03 05:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 07:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.25 12:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.16 00:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.08 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 06:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.08 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 14:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 13:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.01 06:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 13:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 02:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Scalper Investor FPMarkets
100USD al mese
45%
0
0
USD
1.1K
USD
66
94%
710
76%
83%
1.04
0.29
USD
87%
1:500
