AKHMED Asmalov

Fx trade

AKHMED Asmalov
0 inceleme
65 hafta
0 / 0 USD
Ayda 45 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -69%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
167 (67.61%)
Zararla kapanan işlemler:
80 (32.39%)
En iyi işlem:
292.00 USD
En kötü işlem:
-310.80 USD
Brüt kâr:
3 867.14 USD (76 400 pips)
Brüt zarar:
-6 461.30 USD (70 230 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (821.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
821.21 USD (28)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
48.98%
Maks. mevduat yükü:
122.80%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
65 (26.32%)
Satış işlemleri:
182 (73.68%)
Kâr faktörü:
0.60
Beklenen getiri:
-10.50 USD
Ortalama kâr:
23.16 USD
Ortalama zarar:
-80.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-954.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 017.31 USD (5)
Aylık büyüme:
22.62%
Yıllık tahmin:
274.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 327.74 USD
Maksimum:
3 465.80 USD (128.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.76% (3 442.11 USD)
Varlığa göre:
42.20% (526.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 56
GBPUSDrfd 45
AUDUSDrfd 44
#LCO 36
USDCADrfd 30
XAUUSDrfd 16
EURGBPrfd 5
AUDCADrfd 5
USDZARrfd 2
GBPAUDrfd 2
#MSFT 2
EURCADrfd 1
USDSGDrfd 1
AUDNZDrfd 1
EURAUDrfd 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd -56
GBPUSDrfd -588
AUDUSDrfd 17
#LCO -205
USDCADrfd -1.4K
XAUUSDrfd 43
EURGBPrfd -486
AUDCADrfd 24
USDZARrfd 15
GBPAUDrfd 2
#MSFT -1
EURCADrfd 8
USDSGDrfd 13
AUDNZDrfd 0
EURAUDrfd 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd 3.3K
GBPUSDrfd -1.4K
AUDUSDrfd 4.4K
#LCO 1.4K
USDCADrfd -17K
XAUUSDrfd 5.1K
EURGBPrfd -1.9K
AUDCADrfd 1.2K
USDZARrfd 13K
GBPAUDrfd 91
#MSFT -4.8K
EURCADrfd 513
USDSGDrfd 1.6K
AUDNZDrfd 27
EURAUDrfd 424
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +292.00 USD
En kötü işlem: -311 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +821.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -954.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.20 19:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 18:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 19:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 04:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.13 23:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.02 22:12
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 16:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 18:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 08:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
