AKHMED Asmalov

Fx trade

AKHMED Asmalov
0 comentários
78 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -67%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
308
Negociações com lucro:
214 (69.48%)
Negociações com perda:
94 (30.52%)
Melhor negociação:
292.00 USD
Pior negociação:
-511.20 USD
Lucro bruto:
5 845.07 USD (119 226 pips)
Perda bruta:
-8 374.42 USD (85 331 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (821.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 078.27 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
49.93%
Depósito máximo carregado:
123.28%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.73
Negociações longas:
79 (25.65%)
Negociações curtas:
229 (74.35%)
Fator de lucro:
0.70
Valor esperado:
-8.21 USD
Lucro médio:
27.31 USD
Perda média:
-89.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-954.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 017.31 USD (5)
Crescimento mensal:
-45.89%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 327.74 USD
Máximo:
3 465.80 USD (128.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.76% (3 442.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.20% (526.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDrfd 72
AUDUSDrfd 66
GBPUSDrfd 49
#LCO 42
USDCADrfd 32
XAUUSDrfd 26
EURGBPrfd 5
AUDCADrfd 5
USDZARrfd 2
GBPAUDrfd 2
#MSFT 2
EURCADrfd 1
USDSGDrfd 1
AUDNZDrfd 1
EURAUDrfd 1
USDJPYrfd 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDrfd -1K
AUDUSDrfd 376
GBPUSDrfd -354
#LCO -262
USDCADrfd -1.4K
XAUUSDrfd 504
EURGBPrfd -486
AUDCADrfd 24
USDZARrfd 15
GBPAUDrfd 2
#MSFT -1
EURCADrfd 8
USDSGDrfd 13
AUDNZDrfd 0
EURAUDrfd 8
USDJPYrfd 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDrfd 568
AUDUSDrfd 6K
GBPUSDrfd -117
#LCO 1.4K
USDCADrfd -17K
XAUUSDrfd 32K
EURGBPrfd -1.9K
AUDCADrfd 1.2K
USDZARrfd 13K
GBPAUDrfd 91
#MSFT -4.8K
EURCADrfd 513
USDSGDrfd 1.6K
AUDNZDrfd 27
EURAUDrfd 424
USDJPYrfd 300
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +292.00 USD
Pior negociação: -511 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +821.21 USD
Máxima perda consecutiva: -954.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 03:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 19:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 02:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 12:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 04:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 19:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 18:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 19:32
No swaps are charged on the signal account
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.