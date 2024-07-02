- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
308
Negociações com lucro:
214 (69.48%)
Negociações com perda:
94 (30.52%)
Melhor negociação:
292.00 USD
Pior negociação:
-511.20 USD
Lucro bruto:
5 845.07 USD (119 226 pips)
Perda bruta:
-8 374.42 USD (85 331 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (821.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 078.27 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
49.93%
Depósito máximo carregado:
123.28%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.73
Negociações longas:
79 (25.65%)
Negociações curtas:
229 (74.35%)
Fator de lucro:
0.70
Valor esperado:
-8.21 USD
Lucro médio:
27.31 USD
Perda média:
-89.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-954.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 017.31 USD (5)
Crescimento mensal:
-45.89%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 327.74 USD
Máximo:
3 465.80 USD (128.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.76% (3 442.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.20% (526.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|72
|AUDUSDrfd
|66
|GBPUSDrfd
|49
|#LCO
|42
|USDCADrfd
|32
|XAUUSDrfd
|26
|EURGBPrfd
|5
|AUDCADrfd
|5
|USDZARrfd
|2
|GBPAUDrfd
|2
|#MSFT
|2
|EURCADrfd
|1
|USDSGDrfd
|1
|AUDNZDrfd
|1
|EURAUDrfd
|1
|USDJPYrfd
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDrfd
|-1K
|AUDUSDrfd
|376
|GBPUSDrfd
|-354
|#LCO
|-262
|USDCADrfd
|-1.4K
|XAUUSDrfd
|504
|EURGBPrfd
|-486
|AUDCADrfd
|24
|USDZARrfd
|15
|GBPAUDrfd
|2
|#MSFT
|-1
|EURCADrfd
|8
|USDSGDrfd
|13
|AUDNZDrfd
|0
|EURAUDrfd
|8
|USDJPYrfd
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDrfd
|568
|AUDUSDrfd
|6K
|GBPUSDrfd
|-117
|#LCO
|1.4K
|USDCADrfd
|-17K
|XAUUSDrfd
|32K
|EURGBPrfd
|-1.9K
|AUDCADrfd
|1.2K
|USDZARrfd
|13K
|GBPAUDrfd
|91
|#MSFT
|-4.8K
|EURCADrfd
|513
|USDSGDrfd
|1.6K
|AUDNZDrfd
|27
|EURAUDrfd
|424
|USDJPYrfd
|300
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +292.00 USD
Pior negociação: -511 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +821.21 USD
Máxima perda consecutiva: -954.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
-67%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
78
0%
308
69%
50%
0.69
-8.21
USD
USD
89%
1:40