AKHMED Asmalov

Fx trade

AKHMED Asmalov
0条评论
78
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2024 -67%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
308
盈利交易:
214 (69.48%)
亏损交易:
94 (30.52%)
最好交易:
292.00 USD
最差交易:
-511.20 USD
毛利:
5 845.07 USD (119 226 pips)
毛利亏损:
-8 374.42 USD (85 331 pips)
最大连续赢利:
28 (821.21 USD)
最大连续盈利:
1 078.27 USD (19)
夏普比率:
0.05
交易活动:
49.93%
最大入金加载:
123.28%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.73
长期交易:
79 (25.65%)
短期交易:
229 (74.35%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-8.21 USD
平均利润:
27.31 USD
平均损失:
-89.09 USD
最大连续失误:
6 (-954.34 USD)
最大连续亏损:
-1 017.31 USD (5)
每月增长:
-45.89%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 327.74 USD
最大值:
3 465.80 USD (128.02%)
相对跌幅:
结余:
88.76% (3 442.11 USD)
净值:
42.20% (526.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 72
AUDUSDrfd 66
GBPUSDrfd 49
#LCO 42
USDCADrfd 32
XAUUSDrfd 26
EURGBPrfd 5
AUDCADrfd 5
USDZARrfd 2
GBPAUDrfd 2
#MSFT 2
EURCADrfd 1
USDSGDrfd 1
AUDNZDrfd 1
EURAUDrfd 1
USDJPYrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd -1K
AUDUSDrfd 376
GBPUSDrfd -354
#LCO -262
USDCADrfd -1.4K
XAUUSDrfd 504
EURGBPrfd -486
AUDCADrfd 24
USDZARrfd 15
GBPAUDrfd 2
#MSFT -1
EURCADrfd 8
USDSGDrfd 13
AUDNZDrfd 0
EURAUDrfd 8
USDJPYrfd 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd 568
AUDUSDrfd 6K
GBPUSDrfd -117
#LCO 1.4K
USDCADrfd -17K
XAUUSDrfd 32K
EURGBPrfd -1.9K
AUDCADrfd 1.2K
USDZARrfd 13K
GBPAUDrfd 91
#MSFT -4.8K
EURCADrfd 513
USDSGDrfd 1.6K
AUDNZDrfd 27
EURAUDrfd 424
USDJPYrfd 300
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +292.00 USD
最差交易: -511 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +821.21 USD
最大连续亏损: -954.34 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 03:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 19:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 02:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 12:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 04:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 19:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 18:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 19:32
No swaps are charged on the signal account
