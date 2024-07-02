- 成长
交易:
308
盈利交易:
214 (69.48%)
亏损交易:
94 (30.52%)
最好交易:
292.00 USD
最差交易:
-511.20 USD
毛利:
5 845.07 USD (119 226 pips)
毛利亏损:
-8 374.42 USD (85 331 pips)
最大连续赢利:
28 (821.21 USD)
最大连续盈利:
1 078.27 USD (19)
夏普比率:
0.05
交易活动:
49.93%
最大入金加载:
123.28%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.73
长期交易:
79 (25.65%)
短期交易:
229 (74.35%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-8.21 USD
平均利润:
27.31 USD
平均损失:
-89.09 USD
最大连续失误:
6 (-954.34 USD)
最大连续亏损:
-1 017.31 USD (5)
每月增长:
-45.89%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 327.74 USD
最大值:
3 465.80 USD (128.02%)
相对跌幅:
结余:
88.76% (3 442.11 USD)
净值:
42.20% (526.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|72
|AUDUSDrfd
|66
|GBPUSDrfd
|49
|#LCO
|42
|USDCADrfd
|32
|XAUUSDrfd
|26
|EURGBPrfd
|5
|AUDCADrfd
|5
|USDZARrfd
|2
|GBPAUDrfd
|2
|#MSFT
|2
|EURCADrfd
|1
|USDSGDrfd
|1
|AUDNZDrfd
|1
|EURAUDrfd
|1
|USDJPYrfd
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|-1K
|AUDUSDrfd
|376
|GBPUSDrfd
|-354
|#LCO
|-262
|USDCADrfd
|-1.4K
|XAUUSDrfd
|504
|EURGBPrfd
|-486
|AUDCADrfd
|24
|USDZARrfd
|15
|GBPAUDrfd
|2
|#MSFT
|-1
|EURCADrfd
|8
|USDSGDrfd
|13
|AUDNZDrfd
|0
|EURAUDrfd
|8
|USDJPYrfd
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|568
|AUDUSDrfd
|6K
|GBPUSDrfd
|-117
|#LCO
|1.4K
|USDCADrfd
|-17K
|XAUUSDrfd
|32K
|EURGBPrfd
|-1.9K
|AUDCADrfd
|1.2K
|USDZARrfd
|13K
|GBPAUDrfd
|91
|#MSFT
|-4.8K
|EURCADrfd
|513
|USDSGDrfd
|1.6K
|AUDNZDrfd
|27
|EURAUDrfd
|424
|USDJPYrfd
|300
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
