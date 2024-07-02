SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Fx trade
AKHMED Asmalov

Fx trade

AKHMED Asmalov
0 avis
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 45 USD par mois
croissance depuis 2024 -69%
AlfaForexRU-Real
1:40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
247
Bénéfice trades:
167 (67.61%)
Perte trades:
80 (32.39%)
Meilleure transaction:
292.00 USD
Pire transaction:
-310.80 USD
Bénéfice brut:
3 867.14 USD (76 400 pips)
Perte brute:
-6 461.30 USD (70 230 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (821.21 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
821.21 USD (28)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
48.98%
Charge de dépôt maximale:
122.80%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.75
Longs trades:
65 (26.32%)
Courts trades:
182 (73.68%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-10.50 USD
Bénéfice moyen:
23.16 USD
Perte moyenne:
-80.77 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-954.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 017.31 USD (5)
Croissance mensuelle:
22.62%
Prévision annuelle:
274.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 327.74 USD
Maximal:
3 465.80 USD (128.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.76% (3 442.11 USD)
Par fonds propres:
42.20% (526.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 56
GBPUSDrfd 45
AUDUSDrfd 44
#LCO 36
USDCADrfd 30
XAUUSDrfd 16
EURGBPrfd 5
AUDCADrfd 5
USDZARrfd 2
GBPAUDrfd 2
#MSFT 2
EURCADrfd 1
USDSGDrfd 1
AUDNZDrfd 1
EURAUDrfd 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd -56
GBPUSDrfd -588
AUDUSDrfd 17
#LCO -205
USDCADrfd -1.4K
XAUUSDrfd 43
EURGBPrfd -486
AUDCADrfd 24
USDZARrfd 15
GBPAUDrfd 2
#MSFT -1
EURCADrfd 8
USDSGDrfd 13
AUDNZDrfd 0
EURAUDrfd 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 3.3K
GBPUSDrfd -1.4K
AUDUSDrfd 4.4K
#LCO 1.4K
USDCADrfd -17K
XAUUSDrfd 5.1K
EURGBPrfd -1.9K
AUDCADrfd 1.2K
USDZARrfd 13K
GBPAUDrfd 91
#MSFT -4.8K
EURCADrfd 513
USDSGDrfd 1.6K
AUDNZDrfd 27
EURAUDrfd 424
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +292.00 USD
Pire transaction: -311 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +821.21 USD
Perte consécutive maximale: -954.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.20 19:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 18:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 19:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 04:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.13 23:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.02 22:12
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 16:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 18:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 08:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fx trade
45 USD par mois
-69%
0
0
USD
1.1K
USD
65
0%
247
67%
49%
0.59
-10.50
USD
89%
1:40
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.