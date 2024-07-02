SeñalesSecciones
incremento desde 2024 -67%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
308
Transacciones Rentables:
214 (69.48%)
Transacciones Irrentables:
94 (30.52%)
Mejor transacción:
292.00 USD
Peor transacción:
-511.20 USD
Beneficio Bruto:
5 845.07 USD (119 226 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 374.42 USD (85 331 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (821.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 078.27 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
49.93%
Carga máxima del depósito:
123.28%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.73
Transacciones Largas:
79 (25.65%)
Transacciones Cortas:
229 (74.35%)
Factor de Beneficio:
0.70
Beneficio Esperado:
-8.21 USD
Beneficio medio:
27.31 USD
Pérdidas medias:
-89.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-954.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 017.31 USD (5)
Crecimiento al mes:
-45.89%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 327.74 USD
Máxima:
3 465.80 USD (128.02%)
Reducción relativa:
De balance:
88.76% (3 442.11 USD)
De fondos:
42.20% (526.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDrfd 72
AUDUSDrfd 66
GBPUSDrfd 49
#LCO 42
USDCADrfd 32
XAUUSDrfd 26
EURGBPrfd 5
AUDCADrfd 5
USDZARrfd 2
GBPAUDrfd 2
#MSFT 2
EURCADrfd 1
USDSGDrfd 1
AUDNZDrfd 1
EURAUDrfd 1
USDJPYrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDrfd -1K
AUDUSDrfd 376
GBPUSDrfd -354
#LCO -262
USDCADrfd -1.4K
XAUUSDrfd 504
EURGBPrfd -486
AUDCADrfd 24
USDZARrfd 15
GBPAUDrfd 2
#MSFT -1
EURCADrfd 8
USDSGDrfd 13
AUDNZDrfd 0
EURAUDrfd 8
USDJPYrfd 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDrfd 568
AUDUSDrfd 6K
GBPUSDrfd -117
#LCO 1.4K
USDCADrfd -17K
XAUUSDrfd 32K
EURGBPrfd -1.9K
AUDCADrfd 1.2K
USDZARrfd 13K
GBPAUDrfd 91
#MSFT -4.8K
EURCADrfd 513
USDSGDrfd 1.6K
AUDNZDrfd 27
EURAUDrfd 424
USDJPYrfd 300
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +292.00 USD
Peor transacción: -511 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +821.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -954.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 03:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 19:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 02:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 12:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 04:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 19:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 18:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 19:32
No swaps are charged on the signal account
