AKHMED Asmalov

Fx trade

AKHMED Asmalov
0 отзывов
78 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 -67%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
308
Прибыльных трейдов:
214 (69.48%)
Убыточных трейдов:
94 (30.52%)
Лучший трейд:
292.00 USD
Худший трейд:
-511.20 USD
Общая прибыль:
5 845.07 USD (119 226 pips)
Общий убыток:
-8 374.42 USD (85 331 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (821.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 078.27 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
49.93%
Макс. загрузка депозита:
123.28%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
79 (25.65%)
Коротких трейдов:
229 (74.35%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-8.21 USD
Средняя прибыль:
27.31 USD
Средний убыток:
-89.09 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-954.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 017.31 USD (5)
Прирост в месяц:
-45.89%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 327.74 USD
Максимальная:
3 465.80 USD (128.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.76% (3 442.11 USD)
По эквити:
42.20% (526.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 72
AUDUSDrfd 66
GBPUSDrfd 49
#LCO 42
USDCADrfd 32
XAUUSDrfd 26
EURGBPrfd 5
AUDCADrfd 5
USDZARrfd 2
GBPAUDrfd 2
#MSFT 2
EURCADrfd 1
USDSGDrfd 1
AUDNZDrfd 1
EURAUDrfd 1
USDJPYrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd -1K
AUDUSDrfd 376
GBPUSDrfd -354
#LCO -262
USDCADrfd -1.4K
XAUUSDrfd 504
EURGBPrfd -486
AUDCADrfd 24
USDZARrfd 15
GBPAUDrfd 2
#MSFT -1
EURCADrfd 8
USDSGDrfd 13
AUDNZDrfd 0
EURAUDrfd 8
USDJPYrfd 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd 568
AUDUSDrfd 6K
GBPUSDrfd -117
#LCO 1.4K
USDCADrfd -17K
XAUUSDrfd 32K
EURGBPrfd -1.9K
AUDCADrfd 1.2K
USDZARrfd 13K
GBPAUDrfd 91
#MSFT -4.8K
EURCADrfd 513
USDSGDrfd 1.6K
AUDNZDrfd 27
EURAUDrfd 424
USDJPYrfd 300
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +292.00 USD
Худший трейд: -511 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +821.21 USD
Макс. убыток в серии: -954.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 03:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 19:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 02:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 12:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 04:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 19:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 18:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 19:32
No swaps are charged on the signal account
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Fx trade
35 USD в месяц
-67%
0
0
USD
1.2K
USD
78
0%
308
69%
50%
0.69
-8.21
USD
89%
1:40
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.