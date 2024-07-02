- Прирост
Всего трейдов:
308
Прибыльных трейдов:
214 (69.48%)
Убыточных трейдов:
94 (30.52%)
Лучший трейд:
292.00 USD
Худший трейд:
-511.20 USD
Общая прибыль:
5 845.07 USD (119 226 pips)
Общий убыток:
-8 374.42 USD (85 331 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (821.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 078.27 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
49.93%
Макс. загрузка депозита:
123.28%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.73
Длинных трейдов:
79 (25.65%)
Коротких трейдов:
229 (74.35%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-8.21 USD
Средняя прибыль:
27.31 USD
Средний убыток:
-89.09 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-954.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 017.31 USD (5)
Прирост в месяц:
-45.89%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 327.74 USD
Максимальная:
3 465.80 USD (128.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.76% (3 442.11 USD)
По эквити:
42.20% (526.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|72
|AUDUSDrfd
|66
|GBPUSDrfd
|49
|#LCO
|42
|USDCADrfd
|32
|XAUUSDrfd
|26
|EURGBPrfd
|5
|AUDCADrfd
|5
|USDZARrfd
|2
|GBPAUDrfd
|2
|#MSFT
|2
|EURCADrfd
|1
|USDSGDrfd
|1
|AUDNZDrfd
|1
|EURAUDrfd
|1
|USDJPYrfd
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|-1K
|AUDUSDrfd
|376
|GBPUSDrfd
|-354
|#LCO
|-262
|USDCADrfd
|-1.4K
|XAUUSDrfd
|504
|EURGBPrfd
|-486
|AUDCADrfd
|24
|USDZARrfd
|15
|GBPAUDrfd
|2
|#MSFT
|-1
|EURCADrfd
|8
|USDSGDrfd
|13
|AUDNZDrfd
|0
|EURAUDrfd
|8
|USDJPYrfd
|2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|568
|AUDUSDrfd
|6K
|GBPUSDrfd
|-117
|#LCO
|1.4K
|USDCADrfd
|-17K
|XAUUSDrfd
|32K
|EURGBPrfd
|-1.9K
|AUDCADrfd
|1.2K
|USDZARrfd
|13K
|GBPAUDrfd
|91
|#MSFT
|-4.8K
|EURCADrfd
|513
|USDSGDrfd
|1.6K
|AUDNZDrfd
|27
|EURAUDrfd
|424
|USDJPYrfd
|300
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Лучший трейд: +292.00 USD
Худший трейд: -511 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +821.21 USD
Макс. убыток в серии: -954.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
