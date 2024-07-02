SignaleKategorien
AKHMED Asmalov

Fx trade

AKHMED Asmalov
0 Bewertungen
78 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -67%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
308
Gewinntrades:
214 (69.48%)
Verlusttrades:
94 (30.52%)
Bester Trade:
292.00 USD
Schlechtester Trade:
-511.20 USD
Bruttoprofit:
5 845.07 USD (119 226 pips)
Bruttoverlust:
-8 374.42 USD (85 331 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (821.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 078.27 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
49.93%
Max deposit load:
123.28%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.73
Long-Positionen:
79 (25.65%)
Short-Positionen:
229 (74.35%)
Profit-Faktor:
0.70
Mathematische Gewinnerwartung:
-8.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.31 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-89.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-954.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 017.31 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-45.89%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 327.74 USD
Maximaler:
3 465.80 USD (128.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
88.76% (3 442.11 USD)
Kapital:
42.20% (526.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDrfd 72
AUDUSDrfd 66
GBPUSDrfd 49
#LCO 42
USDCADrfd 32
XAUUSDrfd 26
EURGBPrfd 5
AUDCADrfd 5
USDZARrfd 2
GBPAUDrfd 2
#MSFT 2
EURCADrfd 1
USDSGDrfd 1
AUDNZDrfd 1
EURAUDrfd 1
USDJPYrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDrfd -1K
AUDUSDrfd 376
GBPUSDrfd -354
#LCO -262
USDCADrfd -1.4K
XAUUSDrfd 504
EURGBPrfd -486
AUDCADrfd 24
USDZARrfd 15
GBPAUDrfd 2
#MSFT -1
EURCADrfd 8
USDSGDrfd 13
AUDNZDrfd 0
EURAUDrfd 8
USDJPYrfd 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDrfd 568
AUDUSDrfd 6K
GBPUSDrfd -117
#LCO 1.4K
USDCADrfd -17K
XAUUSDrfd 32K
EURGBPrfd -1.9K
AUDCADrfd 1.2K
USDZARrfd 13K
GBPAUDrfd 91
#MSFT -4.8K
EURCADrfd 513
USDSGDrfd 1.6K
AUDNZDrfd 27
EURAUDrfd 424
USDJPYrfd 300
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +292.00 USD
Schlechtester Trade: -511 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +821.21 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -954.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.03 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 03:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 19:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 04:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 02:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 12:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 18:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 04:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 15:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 19:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 18:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 19:32
No swaps are charged on the signal account
