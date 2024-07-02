SegnaliSezioni
AKHMED Asmalov

Fx trade

AKHMED Asmalov
0 recensioni
65 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 -69%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
167 (67.61%)
Loss Trade:
80 (32.39%)
Best Trade:
292.00 USD
Worst Trade:
-310.80 USD
Profitto lordo:
3 867.14 USD (76 400 pips)
Perdita lorda:
-6 461.30 USD (70 230 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (821.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
821.21 USD (28)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
48.98%
Massimo carico di deposito:
122.80%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.75
Long Trade:
65 (26.32%)
Short Trade:
182 (73.68%)
Fattore di profitto:
0.60
Profitto previsto:
-10.50 USD
Profitto medio:
23.16 USD
Perdita media:
-80.77 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-954.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 017.31 USD (5)
Crescita mensile:
22.62%
Previsione annuale:
274.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 327.74 USD
Massimale:
3 465.80 USD (128.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.76% (3 442.11 USD)
Per equità:
42.20% (526.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 56
GBPUSDrfd 45
AUDUSDrfd 44
#LCO 36
USDCADrfd 30
XAUUSDrfd 16
EURGBPrfd 5
AUDCADrfd 5
USDZARrfd 2
GBPAUDrfd 2
#MSFT 2
EURCADrfd 1
USDSGDrfd 1
AUDNZDrfd 1
EURAUDrfd 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd -56
GBPUSDrfd -588
AUDUSDrfd 17
#LCO -205
USDCADrfd -1.4K
XAUUSDrfd 43
EURGBPrfd -486
AUDCADrfd 24
USDZARrfd 15
GBPAUDrfd 2
#MSFT -1
EURCADrfd 8
USDSGDrfd 13
AUDNZDrfd 0
EURAUDrfd 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 3.3K
GBPUSDrfd -1.4K
AUDUSDrfd 4.4K
#LCO 1.4K
USDCADrfd -17K
XAUUSDrfd 5.1K
EURGBPrfd -1.9K
AUDCADrfd 1.2K
USDZARrfd 13K
GBPAUDrfd 91
#MSFT -4.8K
EURCADrfd 513
USDSGDrfd 1.6K
AUDNZDrfd 27
EURAUDrfd 424
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +292.00 USD
Worst Trade: -311 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +821.21 USD
Massima perdita consecutiva: -954.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.20 19:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 18:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.28 20:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 06:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 19:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 20:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 13:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 04:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.13 23:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.10 10:22
No swaps are charged
2025.07.02 22:12
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 16:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 18:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.02 08:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fx trade
45USD al mese
-69%
0
0
USD
1.1K
USD
65
0%
247
67%
49%
0.59
-10.50
USD
89%
1:40
