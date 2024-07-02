시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Fx trade
AKHMED Asmalov

Fx trade

AKHMED Asmalov
0 리뷰
79
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -63%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
313
이익 거래:
217 (69.32%)
손실 거래:
96 (30.67%)
최고의 거래:
292.00 USD
최악의 거래:
-511.20 USD
총 수익:
6 061.45 USD (119 693 pips)
총 손실:
-8 453.82 USD (85 541 pips)
연속 최대 이익:
28 (821.21 USD)
연속 최대 이익:
1 078.27 USD (19)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
50.94%
최대 입금량:
123.28%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.69
롱(주식매수):
79 (25.24%)
숏(주식차입매도):
234 (74.76%)
수익 요인:
0.72
기대수익:
-7.64 USD
평균 이익:
27.93 USD
평균 손실:
-88.06 USD
연속 최대 손실:
6 (-954.34 USD)
연속 최대 손실:
-1 017.31 USD (5)
월별 성장률:
-31.96%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 327.74 USD
최대한의:
3 465.80 USD (128.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
88.76% (3 442.11 USD)
자본금별:
42.20% (526.48 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDrfd 74
AUDUSDrfd 67
GBPUSDrfd 49
#LCO 44
USDCADrfd 32
XAUUSDrfd 26
EURGBPrfd 5
AUDCADrfd 5
USDZARrfd 2
GBPAUDrfd 2
#MSFT 2
EURCADrfd 1
USDSGDrfd 1
AUDNZDrfd 1
EURAUDrfd 1
USDJPYrfd 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDrfd -1.1K
AUDUSDrfd 440
GBPUSDrfd -354
#LCO -109
USDCADrfd -1.4K
XAUUSDrfd 504
EURGBPrfd -486
AUDCADrfd 24
USDZARrfd 15
GBPAUDrfd 2
#MSFT -1
EURCADrfd 8
USDSGDrfd 13
AUDNZDrfd 0
EURAUDrfd 8
USDJPYrfd 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDrfd 358
AUDUSDrfd 6.2K
GBPUSDrfd -117
#LCO 1.7K
USDCADrfd -17K
XAUUSDrfd 32K
EURGBPrfd -1.9K
AUDCADrfd 1.2K
USDZARrfd 13K
GBPAUDrfd 91
#MSFT -4.8K
EURCADrfd 513
USDSGDrfd 1.6K
AUDNZDrfd 27
EURAUDrfd 424
USDJPYrfd 300
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +292.00 USD
최악의 거래: -511 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +821.21 USD
연속 최대 손실: -954.34 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
