- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
261
Kârla kapanan işlemler:
176 (67.43%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (32.57%)
En iyi işlem:
347.00 JPY
En kötü işlem:
-731.00 JPY
Brüt kâr:
22 359.00 JPY (21 546 pips)
Brüt zarar:
-25 662.00 JPY (26 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 467.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
1 467.00 JPY (8)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
9.84%
Maks. mevduat yükü:
58.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
261 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-12.66 JPY
Ortalama kâr:
127.04 JPY
Ortalama zarar:
-301.91 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 662.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-1 662.00 JPY (4)
Aylık büyüme:
0.50%
Yıllık tahmin:
6.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 699.00 JPY
Maksimum:
5 824.00 JPY (36.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.12% (5 824.00 JPY)
Varlığa göre:
6.07% (682.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|261
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-29
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-5.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +347.00 JPY
En kötü işlem: -731 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 467.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -1 662.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-S2-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4093
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
