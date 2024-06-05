SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LineTime
Raita Miyaji

LineTime

Raita Miyaji
0 inceleme
69 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -22%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
261
Kârla kapanan işlemler:
176 (67.43%)
Zararla kapanan işlemler:
85 (32.57%)
En iyi işlem:
347.00 JPY
En kötü işlem:
-731.00 JPY
Brüt kâr:
22 359.00 JPY (21 546 pips)
Brüt zarar:
-25 662.00 JPY (26 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 467.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
1 467.00 JPY (8)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
9.84%
Maks. mevduat yükü:
58.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.57
Alış işlemleri:
261 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-12.66 JPY
Ortalama kâr:
127.04 JPY
Ortalama zarar:
-301.91 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 662.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-1 662.00 JPY (4)
Aylık büyüme:
0.50%
Yıllık tahmin:
6.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 699.00 JPY
Maksimum:
5 824.00 JPY (36.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.12% (5 824.00 JPY)
Varlığa göre:
6.07% (682.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 261
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -5.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +347.00 JPY
En kötü işlem: -731 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 467.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -1 662.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-S2-Main" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4093
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.15 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 01:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 21:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 00:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.15 21:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.05 03:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.30 23:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.21 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.21 03:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.07 04:54
Share of trading days is too low
2024.06.07 04:54
Share of days for 80% of trades is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LineTime
Ayda 30 USD
-22%
0
0
USD
12K
JPY
69
100%
261
67%
10%
0.87
-12.66
JPY
36%
1:25
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.