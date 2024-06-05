- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
303
利益トレード:
201 (66.33%)
損失トレード:
102 (33.66%)
ベストトレード:
347.00 JPY
最悪のトレード:
-731.00 JPY
総利益:
25 470.00 JPY (24 579 pips)
総損失:
-28 265.00 JPY (29 297 pips)
最大連続の勝ち:
8 (1 467.00 JPY)
最大連続利益:
1 467.00 JPY (8)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
9.84%
最大入金額:
58.22%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.48
長いトレード:
303 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-9.22 JPY
平均利益:
126.72 JPY
平均損失:
-277.11 JPY
最大連続の負け:
5 (-1 137.00 JPY)
最大連続損失:
-1 662.00 JPY (4)
月間成長:
2.19%
年間予想:
26.51%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 699.00 JPY
最大の:
5 824.00 JPY (36.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.12% (5 824.00 JPY)
エクイティによる:
6.07% (682.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-4.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +347.00 JPY
最悪のトレード: -731 JPY
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 467.00 JPY
最大連続損失: -1 137.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-S2-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
3 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-19%
0
0
USD
USD
12K
JPY
JPY
82
100%
303
66%
10%
0.90
-9.22
JPY
JPY
36%
1:25