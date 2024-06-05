シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / LineTime
Raita Miyaji

LineTime

Raita Miyaji
レビュー0件
82週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -19%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
303
利益トレード:
201 (66.33%)
損失トレード:
102 (33.66%)
ベストトレード:
347.00 JPY
最悪のトレード:
-731.00 JPY
総利益:
25 470.00 JPY (24 579 pips)
総損失:
-28 265.00 JPY (29 297 pips)
最大連続の勝ち:
8 (1 467.00 JPY)
最大連続利益:
1 467.00 JPY (8)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
9.84%
最大入金額:
58.22%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.48
長いトレード:
303 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.90
期待されたペイオフ:
-9.22 JPY
平均利益:
126.72 JPY
平均損失:
-277.11 JPY
最大連続の負け:
5 (-1 137.00 JPY)
最大連続損失:
-1 662.00 JPY (4)
月間成長:
2.19%
年間予想:
26.51%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 699.00 JPY
最大の:
5 824.00 JPY (36.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.12% (5 824.00 JPY)
エクイティによる:
6.07% (682.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -4.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +347.00 JPY
最悪のトレード: -731 JPY
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 467.00 JPY
最大連続損失: -1 137.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-S2-Main"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 より多く...
レビューなし
2025.09.15 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 01:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 21:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 00:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.15 21:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.05 03:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.30 23:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.21 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.21 03:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.07 04:54
Share of trading days is too low
2024.06.07 04:54
Share of days for 80% of trades is too low
