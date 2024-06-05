СигналыРазделы
Raita Miyaji

LineTime

Raita Miyaji
0 отзывов
81 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -20%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
302
Прибыльных трейдов:
200 (66.22%)
Убыточных трейдов:
102 (33.77%)
Лучший трейд:
347.00 JPY
Худший трейд:
-731.00 JPY
Общая прибыль:
25 337.00 JPY (24 446 pips)
Общий убыток:
-28 265.00 JPY (29 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 467.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
1 467.00 JPY (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
9.84%
Макс. загрузка депозита:
58.22%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
302 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-9.70 JPY
Средняя прибыль:
126.69 JPY
Средний убыток:
-277.11 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 137.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-1 662.00 JPY (4)
Прирост в месяц:
2.23%
Годовой прогноз:
24.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 699.00 JPY
Максимальная:
5 824.00 JPY (36.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.12% (5 824.00 JPY)
По эквити:
6.07% (682.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 302
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -26
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -4.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +347.00 JPY
Худший трейд: -731 JPY
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 467.00 JPY
Макс. убыток в серии: -1 137.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-S2-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
еще 3...
Нет отзывов
2025.09.15 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 01:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 21:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 00:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.15 21:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.05 03:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.30 23:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.21 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.21 03:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.07 04:54
Share of trading days is too low
2024.06.07 04:54
Share of days for 80% of trades is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LineTime
30 USD в месяц
-20%
0
0
USD
12K
JPY
81
100%
302
66%
10%
0.89
-9.70
JPY
36%
1:25
