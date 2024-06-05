- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
302
Прибыльных трейдов:
200 (66.22%)
Убыточных трейдов:
102 (33.77%)
Лучший трейд:
347.00 JPY
Худший трейд:
-731.00 JPY
Общая прибыль:
25 337.00 JPY (24 446 pips)
Общий убыток:
-28 265.00 JPY (29 297 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (1 467.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
1 467.00 JPY (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
9.84%
Макс. загрузка депозита:
58.22%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
302 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-9.70 JPY
Средняя прибыль:
126.69 JPY
Средний убыток:
-277.11 JPY
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 137.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-1 662.00 JPY (4)
Прирост в месяц:
2.23%
Годовой прогноз:
24.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 699.00 JPY
Максимальная:
5 824.00 JPY (36.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.12% (5 824.00 JPY)
По эквити:
6.07% (682.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|302
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-26
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-4.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +347.00 JPY
Худший трейд: -731 JPY
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 467.00 JPY
Макс. убыток в серии: -1 137.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-S2-Main" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
еще 3...
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-20%
0
0
USD
USD
12K
JPY
JPY
81
100%
302
66%
10%
0.89
-9.70
JPY
JPY
36%
1:25