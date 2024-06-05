시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / LineTime
Raita Miyaji

LineTime

Raita Miyaji
0 리뷰
82
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -19%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
303
이익 거래:
201 (66.33%)
손실 거래:
102 (33.66%)
최고의 거래:
347.00 JPY
최악의 거래:
-731.00 JPY
총 수익:
25 470.00 JPY (24 579 pips)
총 손실:
-28 265.00 JPY (29 297 pips)
연속 최대 이익:
8 (1 467.00 JPY)
연속 최대 이익:
1 467.00 JPY (8)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
9.84%
최대 입금량:
58.22%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.48
롱(주식매수):
303 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-9.22 JPY
평균 이익:
126.72 JPY
평균 손실:
-277.11 JPY
연속 최대 손실:
5 (-1 137.00 JPY)
연속 최대 손실:
-1 662.00 JPY (4)
월별 성장률:
0.98%
연간 예측:
11.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 699.00 JPY
최대한의:
5 824.00 JPY (36.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.12% (5 824.00 JPY)
자본금별:
6.07% (682.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY -4.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +347.00 JPY
최악의 거래: -731 JPY
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 467.00 JPY
연속 최대 손실: -1 137.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-S2-Main"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 더...
리뷰 없음
2026.01.01 02:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 01:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 21:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 00:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.15 21:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.05 03:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.30 23:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.21 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.21 03:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.07 04:54
Share of trading days is too low
