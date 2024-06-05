- 자본
- 축소
트레이드:
303
이익 거래:
201 (66.33%)
손실 거래:
102 (33.66%)
최고의 거래:
347.00 JPY
최악의 거래:
-731.00 JPY
총 수익:
25 470.00 JPY (24 579 pips)
총 손실:
-28 265.00 JPY (29 297 pips)
연속 최대 이익:
8 (1 467.00 JPY)
연속 최대 이익:
1 467.00 JPY (8)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
9.84%
최대 입금량:
58.22%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.48
롱(주식매수):
303 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-9.22 JPY
평균 이익:
126.72 JPY
평균 손실:
-277.11 JPY
연속 최대 손실:
5 (-1 137.00 JPY)
연속 최대 손실:
-1 662.00 JPY (4)
월별 성장률:
0.98%
연간 예측:
11.85%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 699.00 JPY
최대한의:
5 824.00 JPY (36.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.12% (5 824.00 JPY)
자본금별:
6.07% (682.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-4.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +347.00 JPY
최악의 거래: -731 JPY
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 467.00 JPY
연속 최대 손실: -1 137.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-S2-Main"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-19%
0
0
USD
USD
12K
JPY
JPY
82
100%
303
66%
10%
0.90
-9.22
JPY
JPY
36%
1:25