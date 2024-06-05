SinaisSeções
Raita Miyaji

LineTime

Raita Miyaji
0 comentários
82 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -19%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
303
Negociações com lucro:
201 (66.33%)
Negociações com perda:
102 (33.66%)
Melhor negociação:
347.00 JPY
Pior negociação:
-731.00 JPY
Lucro bruto:
25 470.00 JPY (24 579 pips)
Perda bruta:
-28 265.00 JPY (29 297 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (1 467.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
1 467.00 JPY (8)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
9.84%
Depósito máximo carregado:
58.22%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.48
Negociações longas:
303 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-9.22 JPY
Lucro médio:
126.72 JPY
Perda média:
-277.11 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 137.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-1 662.00 JPY (4)
Crescimento mensal:
3.69%
Previsão anual:
44.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 699.00 JPY
Máximo:
5 824.00 JPY (36.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.12% (5 824.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
6.07% (682.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -4.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +347.00 JPY
Pior negociação: -731 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 467.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -1 137.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-S2-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 mais ...
Sem comentários
2025.09.15 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 01:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 21:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 00:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.15 21:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.05 03:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.30 23:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.21 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.21 03:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.07 04:54
Share of trading days is too low
2024.06.07 04:54
Share of days for 80% of trades is too low
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
LineTime
30 USD por mês
-19%
0
0
USD
12K
JPY
82
100%
303
66%
10%
0.90
-9.22
JPY
36%
1:25
