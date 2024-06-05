- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
303
Negociações com lucro:
201 (66.33%)
Negociações com perda:
102 (33.66%)
Melhor negociação:
347.00 JPY
Pior negociação:
-731.00 JPY
Lucro bruto:
25 470.00 JPY (24 579 pips)
Perda bruta:
-28 265.00 JPY (29 297 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (1 467.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
1 467.00 JPY (8)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
9.84%
Depósito máximo carregado:
58.22%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.48
Negociações longas:
303 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-9.22 JPY
Lucro médio:
126.72 JPY
Perda média:
-277.11 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 137.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-1 662.00 JPY (4)
Crescimento mensal:
3.69%
Previsão anual:
44.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 699.00 JPY
Máximo:
5 824.00 JPY (36.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.12% (5 824.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
6.07% (682.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-4.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +347.00 JPY
Pior negociação: -731 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +1 467.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -1 137.00 JPY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-S2-Main" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
3 mais ...
