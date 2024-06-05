- 成长
交易:
303
盈利交易:
201 (66.33%)
亏损交易:
102 (33.66%)
最好交易:
347.00 JPY
最差交易:
-731.00 JPY
毛利:
25 470.00 JPY (24 579 pips)
毛利亏损:
-28 265.00 JPY (29 297 pips)
最大连续赢利:
8 (1 467.00 JPY)
最大连续盈利:
1 467.00 JPY (8)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
9.84%
最大入金加载:
58.22%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.48
长期交易:
303 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-9.22 JPY
平均利润:
126.72 JPY
平均损失:
-277.11 JPY
最大连续失误:
5 (-1 137.00 JPY)
最大连续亏损:
-1 662.00 JPY (4)
每月增长:
3.69%
年度预测:
44.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4 699.00 JPY
最大值:
5 824.00 JPY (36.12%)
相对跌幅:
结余:
36.12% (5 824.00 JPY)
净值:
6.07% (682.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-4.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +347.00 JPY
最差交易: -731 JPY
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 467.00 JPY
最大连续亏损: -1 137.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-S2-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-19%
0
0
USD
USD
12K
JPY
JPY
82
100%
303
66%
10%
0.90
-9.22
JPY
JPY
36%
1:25