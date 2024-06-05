信号部分
Raita Miyaji

LineTime

Raita Miyaji
0条评论
82
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -19%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
303
盈利交易:
201 (66.33%)
亏损交易:
102 (33.66%)
最好交易:
347.00 JPY
最差交易:
-731.00 JPY
毛利:
25 470.00 JPY (24 579 pips)
毛利亏损:
-28 265.00 JPY (29 297 pips)
最大连续赢利:
8 (1 467.00 JPY)
最大连续盈利:
1 467.00 JPY (8)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
9.84%
最大入金加载:
58.22%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.48
长期交易:
303 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-9.22 JPY
平均利润:
126.72 JPY
平均损失:
-277.11 JPY
最大连续失误:
5 (-1 137.00 JPY)
最大连续亏损:
-1 662.00 JPY (4)
每月增长:
3.69%
年度预测:
44.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4 699.00 JPY
最大值:
5 824.00 JPY (36.12%)
相对跌幅:
结余:
36.12% (5 824.00 JPY)
净值:
6.07% (682.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -4.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +347.00 JPY
最差交易: -731 JPY
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 467.00 JPY
最大连续亏损: -1 137.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-S2-Main 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 更多...
没有评论
2025.09.15 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 01:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 21:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 00:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.15 21:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.05 03:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.30 23:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.21 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.21 03:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.07 04:54
Share of trading days is too low
2024.06.07 04:54
Share of days for 80% of trades is too low
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
LineTime
每月30 USD
-19%
0
0
USD
12K
JPY
82
100%
303
66%
10%
0.90
-9.22
JPY
36%
1:25
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载