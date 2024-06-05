- Incremento
Total de Trades:
303
Transacciones Rentables:
201 (66.33%)
Transacciones Irrentables:
102 (33.66%)
Mejor transacción:
347.00 JPY
Peor transacción:
-731.00 JPY
Beneficio Bruto:
25 470.00 JPY (24 579 pips)
Pérdidas Brutas:
-28 265.00 JPY (29 297 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (1 467.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
1 467.00 JPY (8)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
9.84%
Carga máxima del depósito:
58.22%
Último trade:
24 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.48
Transacciones Largas:
303 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-9.22 JPY
Beneficio medio:
126.72 JPY
Pérdidas medias:
-277.11 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 137.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 662.00 JPY (4)
Crecimiento al mes:
3.69%
Pronóstico anual:
44.74%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 699.00 JPY
Máxima:
5 824.00 JPY (36.12%)
Reducción relativa:
De balance:
36.12% (5 824.00 JPY)
De fondos:
6.07% (682.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|303
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-24
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|-4.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-S2-Main" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
