Raita Miyaji

LineTime

Raita Miyaji
0 comentarios
82 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -19%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
303
Transacciones Rentables:
201 (66.33%)
Transacciones Irrentables:
102 (33.66%)
Mejor transacción:
347.00 JPY
Peor transacción:
-731.00 JPY
Beneficio Bruto:
25 470.00 JPY (24 579 pips)
Pérdidas Brutas:
-28 265.00 JPY (29 297 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (1 467.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
1 467.00 JPY (8)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
9.84%
Carga máxima del depósito:
58.22%
Último trade:
24 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
-0.48
Transacciones Largas:
303 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.90
Beneficio Esperado:
-9.22 JPY
Beneficio medio:
126.72 JPY
Pérdidas medias:
-277.11 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 137.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 662.00 JPY (4)
Crecimiento al mes:
3.69%
Pronóstico anual:
44.74%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 699.00 JPY
Máxima:
5 824.00 JPY (36.12%)
Reducción relativa:
De balance:
36.12% (5 824.00 JPY)
De fondos:
6.07% (682.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 303
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -4.8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +347.00 JPY
Peor transacción: -731 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +1 467.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -1 137.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-S2-Main" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
otros 3...
No hay comentarios
2025.09.15 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 01:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 21:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 00:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.15 21:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.05 03:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.30 23:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.21 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.21 03:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.07 04:54
Share of trading days is too low
2024.06.07 04:54
Share of days for 80% of trades is too low
