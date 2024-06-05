SegnaliSezioni
Raita Miyaji

LineTime

Raita Miyaji
0 recensioni
69 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -22%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
261
Profit Trade:
176 (67.43%)
Loss Trade:
85 (32.57%)
Best Trade:
347.00 JPY
Worst Trade:
-731.00 JPY
Profitto lordo:
22 359.00 JPY (21 546 pips)
Perdita lorda:
-25 662.00 JPY (26 566 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 467.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
1 467.00 JPY (8)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
9.84%
Massimo carico di deposito:
58.22%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
261 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-12.66 JPY
Profitto medio:
127.04 JPY
Perdita media:
-301.91 JPY
Massime perdite consecutive:
4 (-1 662.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-1 662.00 JPY (4)
Crescita mensile:
1.12%
Previsione annuale:
13.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 699.00 JPY
Massimale:
5 824.00 JPY (36.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.12% (5 824.00 JPY)
Per equità:
6.07% (682.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 261
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -5.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +347.00 JPY
Worst Trade: -731 JPY
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 467.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -1 662.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4093
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 più
Non ci sono recensioni
2025.09.15 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.14 01:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 21:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 19:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 22:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.03 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.33% of days out of 302 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 18:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.12 00:28
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 17:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 03:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.15 21:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.05 03:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.07.30 23:20
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 02:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2024.06.21 04:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.21 03:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.06.07 04:54
Share of trading days is too low
2024.06.07 04:54
Share of days for 80% of trades is too low
