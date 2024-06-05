- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
261
Profit Trade:
176 (67.43%)
Loss Trade:
85 (32.57%)
Best Trade:
347.00 JPY
Worst Trade:
-731.00 JPY
Profitto lordo:
22 359.00 JPY (21 546 pips)
Perdita lorda:
-25 662.00 JPY (26 566 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 467.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
1 467.00 JPY (8)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
9.84%
Massimo carico di deposito:
58.22%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
261 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-12.66 JPY
Profitto medio:
127.04 JPY
Perdita media:
-301.91 JPY
Massime perdite consecutive:
4 (-1 662.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-1 662.00 JPY (4)
Crescita mensile:
1.12%
Previsione annuale:
13.53%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 699.00 JPY
Massimale:
5 824.00 JPY (36.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.12% (5 824.00 JPY)
Per equità:
6.07% (682.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|261
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-29
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-5.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +347.00 JPY
Worst Trade: -731 JPY
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 467.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -1 662.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-S2-Main" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4093
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
Non ci sono recensioni
